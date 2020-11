Laupäeval kõlavad Metodisti kirikus kümne helilooja uued kooriteosed

Selleks, et Eesti koorimuusika areneks ja kooride repertuaaridesse jõuaksid uued lood, on kooriühing esitanud kümnele noorele heliloojale uue teose tellimuse. Tulemust saab kuulata laupäeval Tallinnas Metodisti kirikus toimuval kontserdil.

Seniks kuni huvitegevus veel lubatud on, toimub igas Eestimaa otsas kooriproove nii lastele kui ka täiskasvanutele. Repertuaaris kõlavad sageli pigem tuntud laulud ja juba tuttav muusika. Laupäeval toimub Tallinnas Metodisti kirikus aga kontsert, kus peaaegu kõik ettekandmisele tulevad lood on äsja noorte helioloojate sulest tulnud ja esmakordselt publiku ees.

"Asja mõte on selles, et tellime Eesti heliloojatelt uut koorimuusikat. Nii neilt, kes on diplomeeritud ja tuntud, kui ka neilt, kes veel tuntud ei ole. Uue koorimuusika kontserdil kõlab kümne noore helilooja uuslooming. Nende seas ka Valter Soosalu, kes siiani pigem dirigendi ja lauljana tuntust kogunud," selgitas Eesti kooriühingu tegevjuht Kaie Tanner "Aktuaalsele kaamerale".

Ka Soosalu ise tõdes, et koorimuusikat ei ole ta elus peaaegu üldse kirjutanud.

"Ma olen palju koorinoote pidanud läbi vaatama ja ma enam-vähem tean, mismoodi neid kokku panna, aga minu jaoks see on üks esimesi kooriteoseid üldse," rääkis helilooja.

Kontserti organiseerib Eesti kooriühing. Igale heliloojale esitati isiklik tellimus just selleks sündmuseks just sellele koorile lugu kirjutada.

"Muidu nad ei kirjuta kooridele ja sellest on kahju, kui Eesti koorid lauluavad mingite teiste maade muusikat. Meil on vaja, et meie oma inimesed kirjutaksid oma inimestele," rõhutas Tanner.

Soosalu lisas, et algatus on koorimuusika seisukohalt Eestis lausa kohustuslik. "Ainult uue muusika peal me saame edasi minna. Nii nagu iga teine töö, nii ka helilooming on töö ja tähtis on ka noortele, et nad saaksid just enda tööd teha," sõnas Soosalu.

Uusi teoseid esitavad nii naiskoorid, segakoorid kui lastekoorid. Kontserdi kunstiline juht on Nele Erastus.