Tiina Lokk uutest piirangutest: PÖFF-i plaane need ei muuda, kuigi teevad tüli juurde

29. novembrini toimuva Pimedate Ööde filmifestivali (PÖFF) direktor Tiina Lokk märkis, et kuna nad on end ära polsterdanud kõikideks võimalikeks juhtumiteks, siis nende plaane uued plaanitavad saalide täituvuse piirangud suurt ei muuda, kuigi teevad kahtlemata tüli juurde.

"Õnneks on meil kinodega väga hea läbisaamine, et leiame lisaseansse, kuhu me need inimesed ümber paigutame," ütles Lokk ERR-ile. "Me oleme end ära polsterdanud kõikideks juhtumiteks – meil on olemas plaan B, C, D. Selles mõttes on COVID-19-alaste artiklite lugemisest kasu olnud."

Lokk märkis, et neile meeldiks küll rohkem, kui piirdutaks ainult maksimaalse külastajate arvu alla viimisega ja ei kehtestataks 50-protsendi täituvuse piirangut.

"Kui saal on 70-kohaline, siis mida sa enam seda väiksemaks teed. Meie külastatavus on nii- ja naapidi kõvasti langenud, mis on loogiline, sest inimesed siiski pelgavad kinodes, teatrites jne käia."

Uued piirangud PÖFF-ile suuri probleeme ei tekita, kuigi teevad elu raskemaks. "Peame lihtsalt järgmise päeva seansid üle vaatama, et milliseks see [täituvus] kujuneb. Ebamugav, aga see on vähem ebamugavam kui see, et meid praegu kinni pandaks."

Loki sõnul on praegu ka mõttetu hinnata, kui palju nende linastustest 50-protsendilise täituvuse piirangu võivad ületada, sest võrreldes COVID-19-eelse ajaga, kui inimesed ostsid väga palju pileteid ette, ostavad nad praegu piletid praktiliselt seansi toimumise päeval.

"Me tegime oma plaanid suhteliselt konservatiivsetena. Kui me oleks teinud PÖFF-i kaks nädalat enne, siis me oleks külastatavuse õigesti prognoosinud. Inimesed ikka väga pelgavad välja tulla, millegipärast nad kardavad kino, kuigi kino on praegusel festivali ajal nii turvaline."

Kui tavaliselt on nad iga päev müünud 4000--5000 piletit, siis tänavuse festivali ajal on see number olnud 1500 päevas. Veebikinost tuleb festivalile igapäevaselt juurde umbes tuhat vaatajat.

Samal ajal on uutest piirangutest olenemata Lokk väga tänulik kultuuriministrile, kes selles olukorras on tema sõnul säilitanud erakordselt kainet pead ja võimaldanud kultuurivaldkonnal valitsusega ühise laua taga võimalikke meetmeid arutada.

"Me oleme kogu aeg saanud anda palju omapoolset sisendit, kuidas seda valdkonda elus hoida niimoodi, et me kolinal kokku ei kukuks," sõnas ta.

"Ma olen pidanud kultuuriministritega suhtlema 24 aastat ja natuke peale ning seda ei ole olnud ühegi kriisi ajal, mida ma olen üle elanud, et sellisel kujul tehakse valdkonnaga koostööd. Nii et me oleme küll väga tänulikud ja väljendasime seda hommikul ka kultuuriministrile, kui ta meid kokku kutsus."

Uute plaanitavate piirangute järgi hakkab statsionaarsete istekohtadega saalides kehtima 50-protsendi täituvuse piirang ja maksimaalseks inimeste osalejate arvuks kehtestab valitsus 400. Mittestatsionaarsete istekohtadega toimumiskohtades on maksimaalne osalejate arv 250 inimest. Peaminister Jüri Ratase sõnul kavatseb valitsus need vastu võtta ja kehtestada tuleva nädala esimesel poolel.