Lavakunstikooli tudengid toovad Panso nädala raames lavale "Tabamata ime"

Kursuse juhendaja ja lavastaja Lembit Peterson ütleb lavastuse saatesõnas, et Eduard Vilde 1922. aastal kirjutatud näidend võimaldab noortel näitlejatel luua eredaid karaktereid, lahti mängida haaravaid sündmusi ja suhteid. Kõige olulisem on aga see, et läbi "Tabamata ime" saavad noored mõtestada enda jaoks elu ja kunsti olemust.

Teatritudeng Mark Erik Savi kinnitas, et tema arvates käsitletakse lavastuses üsna universaalseid teemasid. "Eriti meie kui lavakunsti noorte jaoks, kes puutuvad igapäevaselt kokku samade küsimustega et mis on kunst, mis on tõde ja milleks seda üldse teha," sõnas ta.

Jaan Tristan Kolbergi arvates on paljud "Tabamata ime" teemad aegumatud. "Mida rohkem teksti sisse minna, seda rohkem tekivad need avastused, et aa, tänapäeval on täpselt samamoodi," rõhutas ta.

Lavastust "Tabamata ime" mängitakse kahes koosseisus ning igal õhtul näeb Theatrumi laval kõiki 30. lennu üliõpilasi.