"Teatrivaht": "Pigem ei" on selle aasta seni tugevaim lavastus

Valle-Sten Maiste sõnul on "Pigem ei" puhul tegemist selle aasta seni tugevaima lavastusega, mis meeldiks ühtviisi nii (hiljuti omavahel Sirbi veergudel kirglikku kirjavahetust pidanud) Eero Epnerile kui traditsioonilisema maitsega Jaak Allikule. "Harva juhtub, et miski etendub nii õigel ajal," ütles Madis Kolk ja tõi välja, et lavastus esietendus kevadel eriolukorra väljakuulutamise õhtul.

Alliku ja Epneri vahelise avaliku kirjavahetusega seoses tuli juttu ka sellest, mida nimetatakse Eesti teatris "kaasaegseks etenduskunstiks" ja mida "sõnateatriks" ja kas need eritlused on üldse õnnestunud. Madis Kolk avas veidi selle eritluse algupära: "Teatriauhindade žürii hakkas vältima teatud tüüpi teatrisuunda põhjendades seda kas šarlatanlusega või sellega, et neist ei saa keegi aru [...] on tööõnnetus, et nimetame "etenduskunstiks" teatrit, mis kasutab muid vahendeid lisaks sõnale".

Kolk võttis oma teatrielamuse kokku nii: "Kui me võtame "Pigem ei" lahti sõnumi tasandil, siis see on banaalne, aga lavastus raputas just esteetilisel tasandil." Üksmeelselt kiideti näitlejatöid: Marika Vaarik ettevõtte juhina, Lauri Lagle Kuldar, kes ütleb 50 korda "pigem ei", Mari Abeli kerge vaimupuudega tütarlaps Küpsis ja Jörgen Liigi Wanamun, kelle monoloog vääriks eraldi teatripoeetika eriauhinda.

"Lavaesteetika meenutas klassikalist vabriku liinitööd," nentis Maiste. Eraldi kiideti Hanno Soansi tõlget ning soovitati üles otsida Kiwa artikkel 11. mai Müürilehest pealkirjaga "Bartleby jälgedes". Arutati, mil viisil "Pigem ei" neoliberaalsuse kriitika eristus üheksakümnedate kapitalismivastasest agitpropist. "Iseenesest seal lavastuses oli torkeid, mis sobiksid ka 1990. aastate estraadikavva, aga lavastuse esteetika tõstis ta 21. sajandisse," nentis Madis Kolk.

