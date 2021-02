"Teatrivaht": "Tallinnville" oli möödunud aasta tugevaim eestikeelne algupärand

"Tallinnville'i" vaadates meenus Valle-Sten Maistele Emily Witt ja tema raamat "Future Sex", kus tegeldakse sarnaselt Helen Rekkori ja Mihkel Seedri näidendile hoogsa suhtefuturoloogiaga. Meelis Oidsalu hinnangul on "Tallinnville" möödunud aasta tugevaim eestikeelne algupärand. "Nii hästi, kõige paremas mõttes "tehtud" dramaturgiat näeb Eestis harva laval, pea iga stseen oli arendatud, lõpetatud ja hoitud," tõdes ta.

Rekkori lavastuslaadi iseloomustas teatrivahtide arvates intelligentne hillitsetus ja väga hea tehniline tervikutunne. Valle-Sten Maiste nägi "Tallinville'is" pilavust digiromantika ja jälplate aadressil, Meelis Oidsalu arvates näitasid autorid pigem seda, kuidas uute suhtlustehnoloogiliste moonutustega armuelus suudab inimene edukalt kohaneda, isegi siis, kui kohanemispüüd on halenaljakas.

Valle-Sten Maiste nägi lavastuses siiski ka poeetilist käsitust takistavat argist või rahvalikku registrit ning mõningast snobismi. "Kui mina enda jaoks seda lavastust kuidagi tõlgendada tahtsin, siis see oli küll leidlik, aga baas oli baudelaireilik modernsus, et kuidas esitada luulet inimesele, kes luulet ei loe" tõdes ta ja lisas, et seda võrrandit on läbi mängitud viimase poole sajandi jooksul sada korda. "Lagle lavastus oli järjekordne tehe selles võrrandis, kui varem oli selles võrrandis vektor selles suunas, et kuidas viia argine inimene luule juurde, siis siin oli teistpidi, oli võetud torumees ja tahetud torumeest teha poeetilisemaks."

Meelis Oidsalu märkas lavastuses lisaks kõigele heale, mida Lagle poeesia sisaldab, ka snobismi ja väikeaadellikku igavlemist. "Kohati helkis teatraali igavust katku ajal, aga samas panen ma kõik need Madis Kolgi projektsioonid Lagle poeesiast sinna lavastusse sisse, kuigi lavastus ei olnud ise nii pompoosne kui see projektsioon. […] Ühelt poolt on tegemist labase ja luulet madaldava lavastusega, teisalt käivitab lavastus järelprotsessi huvitavate tunnetusharjutuste tegemiseks," tõdes ta.

