Lavalt käivad läbi kõik "Punamütsikese" loo võtmetegelased – kuri hunt, jahimehed, vanaema ja loomulikult ka Punamütsike ise, aga lisaks veel ka Lee, Markus ja Tanel, kes erinevates rollides vahetuvadki ja vahepeal ka iseennast mängivad.

"Me ei tahtnud jutustada klassikalist muinasjuttu. Me tõime selle loo mõnes mõttes tänapäeva. Aga kui "Punamütsikest" lugeda ja natuke analüüsida, siis see sobib igasse olukorda ja ajastusse," märkis "Aktuaalsele kaamerale" Kuressaare teatri loomejuht, lavastaja Aarne Mägi.

"Ta on natuke hääs mõttes eklektiline, isegi kohati absurdi kalduv, aga lugu on arusaadav," lisas Mägi.

Külalisnäitlejana oma kodusaare teatris "Punamütsikese" tükis kaasa tegev Lee Trei ütles, et naudib nii "Punamütsikese" tempokas lavastuses erinevaid karaktereid kui ka üldse Kuressaare teatris taasmängimist.

"Ma sain mingis mõttes Tallinnast pakku ja olen saanud turvaliselt proove teha. Saaremaal on ülitore see, et kõik inimesed on nii ettevaatlikud. Ja ma näen, et väga palju desinfitseeritakse käsi, kantakse maski. Aga siin ma ei taju sellist koroonahirmu nagu Tallinnas ikkagi praegu on," kirjeldas Trei.

Kuressaare teatri jaoks on etendus "Kes on Punamütsike?" tänavu kolmas esietendus ja viirusepisik ei ole Mägi sõnul saarlaste teatripisikut suutnud hävitada ega ära peletada.

"Meil on sedapuhku läinud natuke paremini. Ma ei tohiks seda nii laialt võib-olla hõisata, sest äkki see toob ma ei tea, mida. Aga meil ei ole millegi üle kurta, rahvas käib teatris," tõdes Mägi.

Lõbus ja aktiivse liikumisega "Punamütsikese" loo tõlgendus on Kuressaare teatrilaval detsembris vähemalt üheteistkümnel korral ja uuel aastal nii Kuressaare teatris kui mujal Eestimaal praegu veel teadmata arv kordi ehk et tükk jääb teatri repertuaari pikemaks ajaks.