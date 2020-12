Kadri Voorandi sõnul ei saa Estonian Voicesit pidada ainult jazzansambliks. "Meil on jazzielemente," tõdes ta ja mainis, et praegustest liikmetest olid algkoosseisust Mirjam Dede, Mikk Dede ja tema. "Meie esimene ülesastumine oli ETV ekraanil emadepäeva kontserdil, see oli üldse esimene lugu, mille me ära õppisime ja ette kandsime."

Esimese täispika kontserdi andsid nad 10 aastat tagasi Jõulujazzil. "See juba määras rohkem, millised me oleme," tõdes ta ja kinnitas, et nende kujunemise tee on olnud väga põnev, lõbus ja arendav. "Paar liiget on vahetunud, aga skelett on säilinud algusest peale."

Voorandi sõnul on nad pidevalt enda kõla otsinud. "Me ei olegi tahtnud kunagi kõlada nagu see keegi teine, kusagil sagaras on olnud teadmine, mis see peaks olema, kuidas me kõlame," ütles ta ja mainis, et nad on alateadlikult teadnud, et peaksid kõlama nagu midagi täiesti uut. "Meil ei ole ühegi eeskuju vokaalansamblite seas."

Kultuurisaade "OP" on ETV eetris 3. detsembril kell 20.00.