Suri Children of Bodomi rajaja ja solist Alexi Laiho

Laiho lahkumisest teatas tema bänd Bodom After Midnight, kelle ta rajas endise bändikaaslase Daniel Freybergiga 2020. aastal pärast seda, kui Children of Bodom 2019. aastal lahku läks, vahendab NME.

Statement from Bodom After Midnight:



It is with heavy hearts and great sadness that we have to announce the passing of Alexi Laiho. We are absolutely devastated and heartbroken for the sudden loss of our dear friend and band member.



