Eestis esineb raskemuusika legend Napalm Death

1981. aastal Inglismaal alguse saanud bänd on aidanud kujundada grindcore'i žanri ning on tänaseni üks mõjukamaid bände raskemuusika ajaloos. Kuigi Napalm Death'i esimene koosseis ammutas inspiratsiooni punki skeenest, käivitas 1987. aasta album "Scum" kogu grindcore'i liikumise ning tõi Napalm Deathile legendaarse tuntuse.

Bänd on tuntud nii halastamatu tuuritamise kui ka järjepidevalt hästi vastu võetud albumite poolest. Nende viimane album "Resentment is Always Seismic – a final throw of Throes" (2022) sisaldab bändi seni kõige eksperimentaalsemat materjali kuid jätkab bändi truudust kompromissitule underground punk-esteetikale.

Aastate jooksul on Napalm Death läbi teinud lugematul hulgal koosseisumuudatusi ning paljud endised liikmed on saanud olulisteks nimedeks erinevates muusikastiilides. Bändi ridadest on läbi käinud sellised ekstreemmuusika võtmefiguurid nagu Justin Broadrick, Lee Dorrian, Bill Steer ja Mick Harris, kelle mõju ulatub sellistesse bändidesse nagu Godflesh, Cathedral ja Carcass. Täna kuuluvad Napalm Deathi koosseisu Barney Greenway, Shane Embury, Danny Herrera ja John Cooke.

Napalm Death on esinenud Eestis viis korda: 1994 Tallinna Lauluväljakul Rock Summeril, 2007 Tartus klubis Illusion Hard Rock Clubi 10. aastapäeval, 2011 Vana-Vigalas Hard Rock Laagris ning 2017 ja 2019 Tallinnas klubis Tapper.

Lisaks Napalm Deathile astuvad 17. novembril Paavli Kultuurivabriku lavale Master, The Brat ning Goatburner.