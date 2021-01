ETV2 toob vaatajate ette valiku Docpointil linastunud filmidest

"Rasvarinne"

12.01 kell 21.30

Neli noort Skandinaavia naist Helene, Marte, Pauline ja Wilde on paksud ega häbene seda. Nad osalevad üha tugevnevas liikumises, mis toetab pakse naisi ja võitleb kehapositiivsuse eest. Nende sõnum on, et inimene on ilus sellisena nagu ta on. Naised toetavad üksteist grupitegevustes ja väljasõitudel. Film on kerge ja optimistliku tooniga, kuid intervjuudest kumab läbi südamevalu. Enamik naisi on nooruses maadelnud kaaluprobleemidega ja talunud ümbritseva maailma kõõrdpilke. Nüüd näevad nad end esimest korda ilusate ja tugevate naistena, kes jätavad hüvasti süütunde ning enesevihkamisega.

"Molenbeeki jumalad"

19.01 kell 21.30

Brüsseli linnaosa Molenbeek on tuntud džihdistide kasvulavana, kuid see on ka koduks kuueaastasele soome-tšiili poisile Aatosele ja ta sõbrale Amine'ile. Seal keset kaost kuulavad nad ämblikke, avastavad musti auke, juurdlevad lendavate vaipade üle ja otsivad vastust elu suurtele küsimustele. Täiskasvanuelu tõsisus aga ilmutab end, kui terroristide käe läbi plahvatab linnaosas pomm.

Reetta Huhtase südamlik portreefilm lapsepõlvesõprusest, avastamisest ja tähenduste otsimisest äreval ajal.

"Buda Aafrikas"

26.01 kell 21.30

Enock Alu, Malawi teismeline kasvab üles budistlikus lastekodus. Ta tunneb end rebestatuna oma Aafrika juurte ja Hiina kasvatuse vahel. Viimasel kooliaastal peab ta langetama raskeid otsuseid. Kas minna tagasi oma kodukülla sugulaste juurde või õppida edasi Taiwanis? Film heidab pilgu sellele, kuidas Hiina laienev mõju suunab kahe kultuuri vahel kasvavate Aafrika noorte identiteedi ja kujutlusvõime kujunemist.