"Ülo Pikkovi filmograafias on tegelikult ka ennegi olnud tõsielusündmustest lähtuvaid, peamiselt animatsioonitehnikas teostatud filme," selgitas Docpointi kunstiline juht Kaarel Kuurmaa ja lisas, et filmiga "Kilpkonn ja jänes" on tasakaal läinud selgelt dokumentaalfilmi poole, kus animatsioon on pigem hõrk maitseaine. "Loodetavasti annab see tunnustus Ülole jätkuvat indu ajale jalgu jäänud filmiliikide jaotusest üle olla ning luua isikupäraseid ja kunstiliselt kõrgetasemelisi filme, milles mängulisus ja tõsieluline puudutavus kaunilt kokku kõlavad."

Režissöör, produtsent, filmiteoreetik ja -õppejõud Ülo Pikkov on loonud režissöörina mitmekümneid lühifilme ning produtsendina enda loodud filmitootmisettevõtte Silmviburlane kaudu aidanud ekraanidele tuua täispika filmi "Õlimäe õied", EV100 raames valminud dokumentaalfilmide kogumiku "Juured" ning "Eesti lugude" sarjas valminud filme. 2018. aasta juunis kaitses Ülo Pikkov esimese Eestis valminud animatsioonivaldkonna doktoritöö "Anti-animatsioon, Ida-Euroopa animatsioonfilmi eripära" ("Anti-Animation: Textures of Eastern European Animated Film")

Noore dokumentalisti preemiaga kaasneb stipendium 1000 eurot filmialaseks õppe- ja arendustegevuseks. Möödunud aastal pälvis noore dokumentalisti preemia Eeva Mägi.

Ülo Pikkovi uusimat filmi "Kilpkonn ja jänes" on võimalik näha Docpointi jooksul kaks korda, 30. jaanuaril kell 18:00 koos DocPoint Helsinki avafilmiga "Vana korter" ning 2. veebruaril kell 14:30 koos eriseansil, kus linastuvad veel Ülo Pikkovi lühifilmid "Blow", "Keha mälu", "The End", "Tühi ruum" ja "Lahtilaskmise lugu".