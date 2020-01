Docpointi programmijuht: naiste lugudele vastukaaluks on tõusnud uus trend

"Ühest küljest on meil sel aastal vähemalt pooltel filmidel naisrežissöörid ja väga tugevalt on esindatud naiste lood. Teisest küljest on vastukaaluks on tõusmas ka teatud trend," ütles festivali programmijuht Filipp Kruusvall "Aktuaalsele kaamerale", et sel aastal on kavas ka meeste õiguste eest võitlev film "Mehed ja poisid".

Docpointi kavast võib leida pea 40 väga eriilmelist filmi. Festivali üks oodatumaid filme on dokfilmi Oscari nominatsiooni saanud ja hulgaliselt auhindu võitnud film "Pühendus Samale". See on film, mis kõneleb ühe ema väga isikliku loo. Keset sõjategevust lapse saanud naine filmib videopäeviku sellest, mis Aleppos tema ümber igapäevaselt toimub.

"Lootuses, et kunagi ta saab seda näidata oma tütrele ja selgitada, miks nad tegid sellise valiku ja võitlesid vaba Süüria eest ja lõpuks inimliku ellujäämise eest," rääkis Kruusvall filmist. "See on üks kõige puudutavamaid ja emotsionaalsemaid filme kahtlemata meie kavas," lisas ta.

Juba teist aastat näeb Docpointi filme ka Tartus.