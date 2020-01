Docpointi kavast leiab nii Oscari nominendi kui ka mitmeid kinolegende

Programmi koostaja sõnul on tänavuse Docpointi pärliks "Pühendus Samale", mis on alates Cannes'i festivali dokumentaalfilmide peapreemiast poole aastaga järjest võitnud mitukümmend auhinda ning kandideerib nii BAFTAle ja Oscarile. Samuti toovad nad suurimatest auhinnavõitjatest välja Iisraeli inimõiguste juristi Lea Tsemelit portreteeriva dokumentaali "Advokaat".

"Selleaastane programm paistab silma väga paljude äärmiselt isiklike ja intiimsete lugudega, filmide peategelased ei karda näidata oma elu kõige dramaatilisemaid hetki ja haavatavust, aga ka sisemist jõudu ning loomiskirge," ütles programmi koostaja Filipp Kruusvall.

Festivali kavas leidub filme, mis tegelevad meeste vaimse- ja füüsilise tervise ning emotsionaalse maailmaga ("Meeste laul", "Mehed ja pojad"), lisaks on mitu transsooliste inimeste väljakutsetest kõnelevat dokki ("Li Ermao kaks elu", "XY Chelsea") ning tugevalt on esindatud ka naisrežissöörid ja lood naistest, kes ühel või teisel moel muudavad maailma ja iseennast. Näiteks Indias orbude eest hoolitsev Poola arst Helena Pyz filmis "Homme on ka päev", ülekaalulisuse stereotüüpidega tegelevad naissuunamudijad filmis "Rasvarinne", Davosi majandusfoorumil figureerivast Greta Thunbergist filmis "Foorum" või möödunud aastal 90-aastasena meie seast lahkunud Prantsuse kinolegend Agnès Vardast filmis "Varda par Agnes".

11. DocPoint Tallinn filmifestival toimub 29. jaanuarist 2. veebruarini Tallinna kinodes Sõprus ja Artis. Vaata täispikka kava siit.