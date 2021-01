Kruusvall: oleme valmis kõik Docpointi filmid veebi panema

2. kuni 7. detsembrini toimub dokumentaalfilmide festival Docpoint. Korraldajad on kindlad, et keerulisele olukorrale vaatamata üritus toimub, hetkel on veel lahtine, kas on võimalik korraldada ka kinolinastusi.

DocPoint filmifestivali programmi koostaja ja Eesti Filmi Instituudi dokumentaalfilmide ekspert Filipp Kruusvalli sõnul on praegune pandeemia pannud filmifestivalid väga tugeva löögi alla ning mõjutanud kõvasti ka filmitegijaid. "Võimalik, et filmikunst liigub kahte eri suunda, tekivad ühed filmid, mis on mõeldud väikese koduse ekraani jaoks ja teised, mis on mõeldud suure ekraani jaoks või seotud eri üritustega," tõdes ta.

Virtuaalsed seansid on praegustes oludes sageli ainuke võimalus filmide näitamiseks. "Võib öelda, et seda filmimaaagiat, mis sünnib grupiga filmi vaadates, ei asenda miski," rõhutas Kruusvall ja lisas, et kodus festivalifilmi vaadates on segavaid faktoreid niivõrd palju. "Tagasiside on, et online on küll mugav, aga peale seda sa oled väsinud või läbi, sest see multitasking kurnab ja efektiivsus on ka küsimuse all."

Veebruari alguses Tallinnas toimuv dokumentaalfilmide festivali DocPoint toimub korraldajate sõnul kindlasti, veel on aga küsimärgi all, kas ka kinosaalides või ainult kodustel ekraanidel. "Me oleme algusest peale arvestanud hübriidfestivaliga, jälgime olukorda, aga oleme valmis panema kõik filmid veebi," nentis Kruusvall ja lisas, et nad pole loobunud lootusest teha ka kinoslinastusi. "Eks nüüd näis, kas veebruari alguseks tekib see võimalus või mitte."