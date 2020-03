Ülo Pikkovi lühifilm valiti Tampere võistluskavva

""Kilpkonn ja jänes" on puudutav ja mõtlemapanev film, mis eksperimentaalse ja loova vormi kaudu jutustab isiklikku lugu, millel on samas tugev üldistusjõud. See on suurepärane näide nii anima- kui dokumentaalfilmi žanri teineteist täiendavast ja võimendavast mõjust kui ka autori julgusest lubada vaatajal osa saada väga personaalsest läbielamisest," kirjeldab filmi Eesti Filmi Instituudi dokumentaalfilmide ekspert Filipp Kruusvall.

Tampere filmifestival on üks viiest lühifilmifestivalist maailmas, mis on tunnustatud Rahvusvahelise Filmiprodutsentide Liitude Föderatsiooni (FIAPF) poolt. Sel aastal 50. korda toimuva festivali rahvusvahelisse võistlusprogrammi esitati üle 4000 filmi. Lõppvalikusse pääses 60 filmi 45 riigist. Tampere filmifestivali rahvusvahelisse võistlusprogrammi valitud filmid kandideerivad EFA, Oscari ja BAFTA auhindade nominatsioonidele.

"Kilpkonn ja jänes" esilinastus DocPoint Tallinn 2020 avafilmina ning režissöör Ülo Pikkov pälvis festivalilt ka noore dokumentalisti preemia. Filmi valmimist toetasid Eesti Filmi Instituut, Kultuurkapital ja Soome telekanal YLE. Filmi tootja on Silmviburlane OÜ.