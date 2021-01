Kai kunstikeskuse uuel näitusel on väljas Patricia Piccini erilised skulptuurid

Kai kunstikeskuses on 22. jaanuarist kuni 25. aprillini avatud Austraalia kunstniku Patricia Piccinini näitus "Elusäde". Näituse kuraator on Anna Mustonen ja kujundaja Peter Hennessey.

Näitusel eksponeeritakse perioodil 2005–2019 valminud skulptuure ja uut videoteost "Ärkamine" (2020), mis on pühendatud kehale kui loovale organismile ning mis räägib taassünnist ja uuenemisest. "Mul on erakordselt hea meel näidata oma teoseid esimest korda Eestis ning teha koostööd kuraator Anna Mustoneni ja Kai toreda naistetiimiga," rääkis kunstnik. Koroonapiirangute tõttu tal endal Eestisse tulla ei õnnestu, kuid ta ootab suure põnevusega inimeste arvamusi ja loodab, et näitus pakub suurepäraseid elamusi ja ainest aruteludeks.

Piccinini loob skulptuure hüpoteetilistest eluvormidest, mida oleks võimalik aretada erinevate liikide geneetilise ristamise teel. Iga inimsuuruses teose puhul, mille valmimine võtab ligi aasta, on hüperrealistliku tulemuse saavutamiseks kasutatud silikooni ning inimeste juukseid ja karvu.

Patricia Piccini "Sussukesed" Autor/allikas: Patrcia Piccini

Patricia Piccinini sündis 1965. aastal Freetownis Sierra Leones Lääne-Aafrikas. 1972. aastal kolis Piccinini perekond Austraaliasse, kus kunstnik ka üles kasvas. Praegu elab ja töötab Piccinini Melbourne'is. Piccininil on bakalaureusekraad majanduse erialal Canberras asuvast Austraalia Riiklikust Ülikoolist ning bakalaureusekraad visuaalkunsti erialal Melbourne'is asuvast Victoria Kunstikolledžist, kus ta töötab professorina alates 2017. aastast. Patricia Piccinini näitus "Me oleme perekond" esindas Austraaliat 2003. aastal 50. Veneetsia biennaalil.

Anna Mustonen on Helsingis tegutsev vabakutseline kuraator ja veebipõhise kunstiplatvormi daata.art kuraator. Mustonen on 15 aasta jooksul töötanud nii avalikus kui erasektoris, sh muuseumites nagu Tate Modern (London) ja Kumu kunstimuuseum (Tallinn) ning rahvusvaheliselt tunnustatud galeriides Victoria Miro (London) ja Haunch of Venison (London).