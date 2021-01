Dara Savinova: ma olen tänulik valitsusele, et meil on veel kultuurielu

Tallinnas sündinud ja kasvanud, aga 17-aastaselt Salzburgi õppima läinud sopran pole Eestis palju käinud. Samas Moskva, Viini, Versailles' ja Zürichi ooperiteatrid on vaid mõned lavadest, mis Darat tunnevad ja armastavad.

"Ma elan Rootsis Stockholmis ja olen Rootsi kuningliku ooperi solist," rääkis Savinova "Ringvaates". "Käin Eestis kaks korda aastas, sest mu õbrad ja vanemad elavad siin. Teen palju väikeseid kontserte, aga teatrilaval on see esimene kord."

Dara astub Vanemuises üles ooperi "Carmen" nimiosas. Dara on varem seda rolli laulnud näiteks Versailles' kuninglikus ooperiteatris.

"Tegelikult oli "Carmen" oli minu esimene suur roll. Zürichis tegin palju väikeseid rolle ja see on väga tore, aga "Carmen" oli mu esimene selline roll, kus sa oled rohkem kui kaks tundi laval."

"Carmeni" dirigent Risto Joost on kindel, et Dara Savinova meeldib eesti publikule väga. "Tema olemises on publikule oluline see, et ta on kogu aeg publikuga kontaktis ja ta on hästi šarmantne ja musikaalselt hästi tundlik."

Rahvusvahelise muusikuna on Savinova teadlik sellest, kui eriline see on, et Eestis piirangud kultuurielu täiesti kinni pole pannud. Alles hiljuti sai ta kõne Stockholmist, et kõik tema etenduses aprillist kuni juunikuu lõpuni jäävad ära. "Ma olen nii tänulik Eesti vabariigi valitsusele, et meil on veel olemas kultuurielu, teatrid on avatud ja publik saab tulla."