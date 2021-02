Kogo galeriis avatakse Holger Looduse isikunäitus "Taasluues neid vanu nõlvakuid"

Holger Looduse näitus on esimene Kogo galerii näitustekavas, mis kannab pealkirja "Ökoloogia-Ökonoomia", vahendas "Aktuaalne kaamera".

Loodusele on see jätkunäitus paari aasta tagusele näitusele "Teekond paradiisi". Nüüd uurib Loodus Dante Alighieri purgatooriumi mäe motiivi.

Loodus vaatleb läbi installatsioonide ja maalide, kuidas 14. sajandi müstilisest objektist saab disainielement. Teda huvitab sealjuures purgatooriumi moraalne mõõde.

"Moraalne mõõde ongi moraal ise, et kuivõrd konstrueeritud on meie moraal ja mis see moraal tähendab. Kuna moraal oli Dante purgatooriumi, "Jumaliku komöödia", üks raame ja laias laatus üks aluseid, siis võib küsida, et kui tema käsitleb moraali palju ja pani kogu teosele nimeks komöödia, siis mida see kömoodia seal taga sisuliselt siis tähendab? Kuivõrd tõsiselt saab moraali võtta ja kuivõrd tõsiselt saame end sinna sisse aheldada ja kas me ei ole sellega liiale läinud?" ütles Loodus.

Näitus on avatud 06.02.–20.03.2021.