Aasta kultuurisõpradeks valiti Premia, Inchcape Motors ja Heldur Meerits

Premia Tallinna Külmhoone AS tõsteti paljude muude sündmuste toetamise reas esile kui Viljandi pärimusmuusika festivali suurtoetaja peaaegu alates festivali algusest. Kuigi möödunud aastal polnud võimalik tavapärast festivali korraldada, siis tänu Premia toele toimus väiksem muusikasündmus "Pärimusa 2.0". Lisaks on Premia toetanud Eesti pärimusmuusika keskuse laste ja noorte tegevusi.

Inchcape Motors Estonia OÜ on tänuväärne muusikavaldkonna toetaja. Festivali Jazzkaar on toetatud aastaid ning koostööd jätkati vaatamata keerulisele COVID-19 aastale. Muusikavaldkonda on toetatud nii rahaliselt kui ka autodega, et muusikud ja korraldajad jõuaksid sujuvalt kontserdikohtadesse.

Heldur Meerits on pikaajaline kultuurimetseen, kelle määrav tugi tõsteti 2020. aastal esile MTÜ Collegium Miraculorum lavastuse "Metsik kaart" valmimise juures. Meeritsa abi kirjeldati vabakutseliste loojate ideede realiseerimisel – toetaja, kes mõistab kultuuri rolli Eesti kui unikaalse maailmatunnetusega ühiskonna arengus.

"Sel aastal on põhjust anda edasi sügavaim tänu ja tunnustus kõigile ettevõtjatele ja eratoetajatele, kes vaatamata ebakindlale ajal jäid oma partnerite kõrvale," rääkis kultuuriminister Anneli Ott "Kultuurikorraldajate ettepanekud näitasid võimalust, et heitlikud ajad võivad vastastikku kehtivaid kokkuleppeid hoopis tugevdada ja uuele tasemele viia," lisas minister.

Kolmele peapreemia laureaadile ehk aasta kultuurisõbrale kingiti tavakohaselt kunstnik Kärt Ojavee spetsiaalselt Kultuurisõbra konkursi jaoks loodud teos "Undefined Useful Object".

Kolmele laureaadile lisaks said tänukirja 21 ettevõtet või kultuuritoetajat, kelle panus, olgu see rahaline või otsene abikäe ulatamine, on olnud samuti kaalukas. Nendeks osutusid Ago Ruus, Ain Muldmaa, Allan Kaldoja, Ekspress Meedia AS, Ene Sillamaa, Haapsalu Tarbijate Ühistu, Heiti Hääl ja Alexela Group OÜ, Kapitel AS, Kultuuripartnerluse SA, Margus Mikk ja Nissan Nordic Europe OY Eesti filiaal, Tarmetec OÜ, Mikskaar AS, My Fitness AS, Pakpoord OÜ, perekond Janne ja Andres Nurja, Siiri Tamm ja Harviker OÜ, Synlab Eesti OÜ, AS Tallink Grupp, Telia Eesti AS, Telliskivi Loomelinnak MTÜ ning Ulvi Mustmaa.

Kultuuriministeeriumile laekus tunnustamiseks sel korral ühtekokku 41 ettepanekut. Kultuurisõbra valikukomisjoni töös osalesid lisaks Kultuuriministeeriumi valdkonnajuhtidele ka Eesti Kultuurkapitali juhataja Kertu Saks, Ettevõtluse arendamise sihtasutuse turismi, loomemajanduse ja võrgustike toetuste valdkonnajuht Riin Roosalu ning Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts. Kultuuriministeerium tunnustab valdkonda panustanud organisatsioone ja isikuid alates 2011. aastast.