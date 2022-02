Selgusid 2021. aasta kultuurisõbrad

Kultuurisõbra tiitliga tänatakse iga-aastaselt ettevõtteid ja metseene, kes on aasta jooksul olnud kultuurivaldkonnale toeks rahaliselt või oma tegudega.

"Nii Eestis kui ka mujal maailmas näeme, kuivõrd oluline on kultuuri edendamiseks erakapitali ja avaliku raha sümbioos. Seepärast on rõõm, et meie ettevõtjatel ja metseenidel on keerulisest ajast hoolimata säilinud soov kultuuriellu panustada. Lõppude lõpuks on ju kultuur enda erivormides miskit, mis mõtestab argipäeva ning homse," ütles kultuuriminister Tiit Terik pöördumises kultuuri toetajatele ja korraldajatele.

Peapreemia ehk aasta kultuurisõbra tiitli said kolm ettevõtet või metseeni eriliselt mõjuka panuse eest. Metseenid Reet ja Väino Kaldoja pälvisid tunnustuse Arvo Pärdi keskuse toetamise eest ning Enn Meri festivali "Juu jääb" ja mitmete muude Muhumaal toimuvate sündmuste toetamise eest.

Hambaravikliinik Kliinik32 pärjati aasta kultuurisõbra tiitliga toetuse eest vabakutseliste kultuuritegijate heaks. Aasta kultuurisõpradele kingitakse tavapäraselt kunstnik Kärt Ojavee teos "Undefined Useful Object".

Kultuurisõbra tunnustuse pälvisid sel aastal kaheksa ettevõtet või metseeni panuse eest eri valdkondades. Toetuse eest teatrivaldkonnale pälvis tunnustuse puiduettevõte Raitwood, muusikavaldkonnas metseen Neeme Tammis, arhitektuuri ja disaini vallas Floorin ning kirjanduses Toomas Annus.

Kujutava kunsti valdkonna toetamise eest sai kultuurisõbra tiitli DHL Express Estonia, filminduse toetamise eest Elisa Eesti, muuseumimaastikul õla alla panemise eest advokaadibüroo Sorainen ning kohaliku kultuurielu toetamise eest Sillamäe Sadam.

Esimest korda välja antud aasta kultuurikorraldaja tunnustuse pälvis Piret Aus, ligipääsetavuse eestkõneleja, kirjeldustõlgete tegija, õppejõud ning pärandihoidja.

"Piret Aus väärib erilist tänu aastatepikkuse töö eest kultuurile ligipääsetavuse tagamisel ühiskonna haavatavatele gruppidele. Tema kirjeldustõlked olid möödunud aastal suurepärased ning ainus võimalus vaegnägijatel osa saada näiteks Eesti Vabariigi aastapäeva sündmustest või isegi tantsukunstist. Piret Ausi tegevus on signaal kogu meie ühiskonnale, et me mitte ainult ei märkaks, vaid ka tegutseksime," lisas kultuuriminister Terik.

Aasta kultuurikorraldaja tiitliga käib kaasas rahaline preemia, mis on võrdne möödunud aastanumbriga ehk tänavu 2021 eurot.