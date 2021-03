Maarja Vaino raamatusoovitused: "Läti rahva käekäik", "Tõde ja võim", "Kallid krantsid"

Peter Wohlleben "Looduse salajane võrgustik" (Looduse lood, Tänapäeva kirjastus)

"Hästi ladusalt kirjutatud ja väga palju huvitavat saab looduse kohta teada nendest raamatutest," rääkis Maarja Vaino. "Raamat paneb kindlasti looduse ja ökosüsteemi peale teistmoodi mõtlema ja, tahaks loota, et sellest rohkem hoolima."

Raamat kuulub Tänapäeva kirjastuse raamatusarja Looduse lood alla, mille raamatud puudutavad erinevaid aspekte loodusest. "Mõned keskenduvad lindudele või loomadele, aga laias laastus, kuna loodus on võrgustik, siis ikkagi on praktiliselt võimatu rääkida ühest nähtusest, ilma et sa puudutaksid teisi."

Anna Žigure "Läti rahva käekäik" (Loomingu raamatukogu)

"See konkreetne raamat tasub soovitamist sellepärast, et eestlased Läti rahva ajaloost ja lätlastest ei tea kuigi palju. Pilgud on alati olnud Soome poole ja mujale," tõdes Vaino.

"See raamat on hästi südamlik, otsapidi dokumentaalne, toetub saja lätlase elulooseikadele, mille Žigure ilukirjanduslikus laadis miniatuuridena välja toonud erinevatest ajastutest. Seda võib lugeda kui minituuriraamatut, dokumentalistikat või ajalooraamatut. Ta on nii õhuke ka, et tasub kõigil ära lugeda, saame lätlaste kohta rohkem teada."

Vaino sõnul pakub "Läti rahva käekäik" äratundmisrõõmu, kui sarnased me oleme ja kui lähedal on ikkagi Läti rahva käekäik meie omale. "Tuleb ette asju, mida tõesti ei tea. Tore lugu, kuidas korraldatakse bussireisi ühe Läti mäega hüvastijätmiseks, mis looduse ümberkorraldamise aegadel hävitati ja mida ei olegi alles ja Läti rahvas köis sellega hüvasti jätmas. Selliseid paiku suurem osa eestlasi ei tea, nii et siit saab üht teist teada küll."

Anton Hansen Tammsaare "Tõde ja õigus IV" (uustrükk, Rahva Raamat)

Kuigi Tammsaare on Eesti kirjandusklassika, on Vaino sõnul siiski liiga palju inimesi, kes veel tema teoseid lugenud pole. "Ma arvan, et klassika uustrükid on üliolulised. Ma arvan, et kui me kogu aeg otsime raamatuid, mis on värskelt ilmunud uued raamatud, mida võiks lugeda, siis ei tohi ära unustada, et meil on juba tohutult palju head kirjandust, mida paljud inimesed ei ole lugenud. Ma arvan, et ka "Tõe ja õiguse" puhul ei teata, et seal on viis osa. 4. osa soovitan lugeda kõigil, kes otsivad suurepärast kaasahaaravat, hingeminevat ja mõtlemapanevat ilukirjandust."

Jaak Jõerüüt "Tõde ja võim" (EKSA)

"See raamat koosneb essedest, intervjuudest ja akadeemilistest artiklitest, mis on ilmunud Loomingus ja Vikerkaares. Läbivateks märksõnadeks on eneseväärikus, kultuuridevahelised suhted, diplomaatia, rahvuslus ja konstruktsioonid.

"Mulle tundub, et see on raamat, mida sobiks lugeda kamina ääres viskiklaas käes. Mõtlemapanev ja väga oluline tänapäeva mõtet kandev ja arendav raamat," ütles Vaino.

Jaan Kross "Kallid krantsid. Kirjad vangilaagritest ja asumiselt Siberis 1946-1954"

"See on Jaan Krossi poja Eerik-Niiles Krossi koostatud raamat. Koostatud on vähe öeldud, sest see on väga korralikult kommenteeritud," tõdes Vaino.

"Ma ütleks, et sellel raamatul on vähemalt kolm olulist tähendust. Esimesena seniavaldamata kirjad, millest ei olnud perekonnal endal aimugi, et need on olemas. Nende publitseerimine on iseenesest juba väga suur väärtus. Teine väga oluline väärtus on kommentaarid, mida Eerik-Niiles Kross on siia raamatusse lisanud üle tuhande ja need on tohutult informatiivsed. Ma arvan, et siin on minielulood Jaan Krossi sõpradest, sellest saab oluline allikas kõikvõimalike inimeste puhul edaspidi. Kolmas tasand on Krossi põhjalik eessõna sellele raamatule, mis avab selle, kuidas raamat valmis ja mis põhimõttel on kokku pandud."

"Tore ja oluline järeldus, milleni Kross jõuab eessõnas, on see, et kui Jaan Krossi puhul on alati spekuleeritud, et "Kallid kaasteelised", mis on suhteliselt hilises eas kirjutatud ja inimestel on kalduvus või soov oma elulugu ilustada, siis Eerik-Niiles Kross väidab, et see ei ole nii. Ta väidab, et see Jaan Kross, kes on "Kallites kaasteelistes", on ka "Kallites krantsides"."