Arvustus. "Koloonia" võlu seisneb mõnes mõttes vaataja ootuste petmises

Kanada režissööri Geneviéve Dulude-De Celles'i nimi võib olla tuttav ilmselt vaid neile me kinopublikust, kes juhtusid 2018. aastal PÖFF-i raames Just Filmi kavas linastunud "Kolooniat" vaatama. Rohkem täispikki mängufilme peale nimetatud debüüdi Geneviéve Dulude-De Celles'il valminud polegi, Berliinis kristallkaru võitnud "Koloonia" põhjal võib režissööri aga pikemalt mõtlemata lisada lemmikute nimekirja. Üleskasvamis- või murdeeafilmide üks pärle "Koloonia" on praegu vaadata autorifilmide portaalis Mubi.

Pärliks teeb selle filmi tundlikkus, delikaatsus ja lihtsus, kuidas ühe teismelise tüdruku lugu on edasi antud. Introvertne Mylia (Emilie Bierre) püüab kohaneda uues koolis pärast alaastmes läbitud traumat. Millise traumaga tegemist, me teada ei saa, aga see on puudutanud kogu perekonda ja vägagi sügavalt. Sedavõrd sügavalt, et selle mõjud kulmineeruvad filmi lõpus ootamatu traagilise pöördena.

Kanada tõusva tähe Emilie Bierre'i osatäitmine Myliana, Irlande Côté tema väikese õe Camille'na, Léna Mill-Reunardi operaatoritöö ja Geneviéve Dulude-De Celles'i stsenaarium ning lavastus annavad kokku emotsionaalse, aistinguterikka pildi murdelisest eluetapist, kuhu mahuvad esimene armastus ja esimene suur pettumus.

Geneviéve Dulude-De Celles'i stsenaariumi ja lavastuse võlu seisneb mõnes mõttes vaataja ootuste petmises – mõtliku, ettevaatliku tempoga, milles Mylia lugu lahti hargneb, võimendab režissöör illusiooni, et kohe kohe juhtub midagi koledat, mis tüdruku või ta lähedaste elu pea peale pöörab. See, mida vaataja aga näeb, on üpris tavaline 14-15 aastase elu esimeste pidude, sõprade ja oma koha otsimisega elus.

Emile Bierre Myliana on äärmiselt orgaaniline, tüdruku tundlik haavatavus tuleb välja just läbi minimaalse lavastuse ja karakteri ettevaatliku passiivsuse. Mylia eelistab vaadelda, mitte osaleda ega ammugi mitte algatada, samas on tema karakter oma empaatiavõimes julgemgi kui ta klassikaaslased. Oluliseks kõrvalliiniks on sealjuures ta väiksema õe Camille'i tegemised, sest just tänu Camille'le saab ta sõbraks naabruses, indiaanireservuaaris elava Jimmyga (Jacob Whiteduck-Lavois), kes osutub ka ta uueks klassikaaslaseks.

"Koloonia" tegelebki läbi murdeealise loo hoopis laiema probleemiga, milleks on varjatud rassism Kanadas – põlisrahvad on endiselt eraldatud reservaatidesse ja nende lõimimiskatsed tänapäeva ühiskonda jooksevad ummikusse, kuna põrkuvad vastu kolonialistlikke arusaamu valgete ülevõimust. Neist arusaamadest on kantud ka haridussüsteem ja ületada saab neid vaid läbi puhtinimliku tasandi, institutsioonivabalt suheldes. Reaalsus võib muidugi olla mitmetahulisem, kuid see, mida "Koloonias" näeme, on ühe teismelise tüdruku maailm ja tema tões pole meil põhjust kahelda.