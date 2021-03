Fotod: Paide kunstiõpetaja meisterdas ordulinnusest ajaloolise maketi

Kunstiõpetaja Indrek Kuuse armus makettidesse poisikesepõlves, kui juhtus üht sellist nägema Paide muuseumis. Aastakümneid hiljem sattus muuseumitöötajate silme alla Indreku meisterdatud Paide kiriku ja raekoja mudel ja kui muuseumil tekkis mõte tellida uus ordulinnuse makett, oligi meister omast käest võtta. Appi paluti ajaloolane Kalle Kroon, kes on Paide ordulinnuse ajalugu uurinud sadu arhiivitunde.

"Kui Järvamaa muuseum plaanis hakata uut maketti tegema, siis ausalt öeldes ma olin alguses päris üllatunud. Ma ei kujutanud ette, et see linnus nii suur oli ja et see oli nii rahvarohke: siia pidi ikkagi 1000 kuni 2000 sõdurit ära mahtuma," ütles Kuuse.

Uus makett kujutab Paide ordulinnust 1558. aastal, vahetult enne Liivi sõja puhkemist.

"Liivi sõja käigus, ja eriti just järgneva Rootsi-Poola sõdade käigus, siis linnus suurelt jaolt ka purustati. Ja muidugi sõja käigus, eriti just Liivi sõja käigus ehitati see rootslaste poolt tunduvalt ringi. Sellepärast et tulirelvad olid tulnud ja tulirelvade vastu ei olnud kivimüürist mitte mingisugust abi. Tuli hakata püstitama muldvalle, muldkindlustusi, bastione," rääkis Kuuse.

Äsja valminud pabermakett on suure uurimuse vaheetapp. Selle järgi valmistab Indrek Kuuse poole suurema vineermaketi, millele lisatakse bastionid ja muldkindlustused. Paide kindluse kujunemise lugu hakatakse eksponeerima ajakeskuses Wittenstein.

Viimase sajandi jooksul on Paide ordulinnusest tehtud kolm maketti, mis kõik on olnud suuresti kunstniku fantaasia vili.

"Alates 1949. aasta Ole Ehelaidi maketist ja lõpetades nüüd siis vallitornis näha olevate Endel Lalli ja Indrek Põllu koostatud makettidega. Nüüdne Indrek Kuuse makett on viimaste teadmiste kokkuvõte. Ajaloolane Kalle Kroon on teinud ära suure töö ja uurinud välja, missugune see Paide kindlus oma täies hiilguses võis välja näha," kiitis Järvamaa muuseumi teadusjuht Ründo Mülts tegijaid.