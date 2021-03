Vaidlusi tekitanud Otepää keskväljakuga on tekkinud juba uued probleemid

Arhitektuurikonkursi võitnud kavandi autorid jõudsid vallaga ehitusloa projektini, ent järgnenud projekteerimishanget arhitektid enam ei võitnud. Siis loobusid arhitektid ka autoriõigustest.

"Kui ei viida läbi kvaliteedipõhiseid hankeid projekteerimises, vaid on puhtalt hinnapõhised odavhanked ja need toimuvad projekteerimisprotsessi poole pealt, kus eelprojekt on valmis, ja järgmised etapid tellitakse odavhankena, siis sellest ei saagi head nahka tulla," selgitas "Aktuaalsele kaamerale" arhitektuuribüroo Kadarik ja Tüür arhitekt Mihkel Tüür.

Eelmisel aastal valmis saanud Otepää keskväljakust kaugelt mööda minnes justkui ühtegi viga ei näegi. Lähemalt vaadates võib aga näha paljusid murenenud ja viltuseid kive, mida mõned eksperdid nimetavad täielikuks praagiks.

1,3 miljonit selle väljaku ehitamiseks tuli Euroopa maksumaksjalt. Kuigi väljak on ammu valmis ja vald ehitusprojekti lõpetanud, ei ole ligi poolt summast riik veel vallale maksnud, sest riigi tugiteenuste keskusele on jõudnud kaebused kehvast projekteerimistööst.

"Raivo Nurmetu, kes antud objekti puhul arvamust on avaldanud, omab ka pädevust ehituses kaasa rääkida. Need ekspertiisid mis on tellitud, need tekitavad kahtlusi küll, et kõik ei ole seal hästi. Seetõttu me otsustasimegi, et teeme sõltumatu ekspertiisi," märkis riigi tugiteenuste keskuse elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse juht Lauri Alver.

Vallavanema sõnul on mõned purunenud kivid ja väike lainetus ehituse loomulik käik ja need peab ehitaja garantii lõpuks ehk kahe aasta jooksul korda tegema.

"Kõik lainetused, ebatasasused likvideeritakse, purunenud kivid asendatakse samamoodi. Suure platsi peal me purunenud kive hetkel ei näe. Aga me näeme, et siia on midagi peale kukkunud," rääkis Otepää vallavanem Jaanus Barkala.

"Mõni kivi on katki, see on täiesti okei, need on garantiikorras teostatavad tööd. Meile on visatud õhku küsimusi, et kivid on pragunenud, sest ehituslikult on tehtud vigu aluste osas. See on see, mida me kontrollima lähme," selgitas Alver.