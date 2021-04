David Vseviov: Ilfi ja Petrovi "Õilis isik" on naljakas ka 2021. aastal

Loomingu Raamatukogu Kuldsarjas anti uuesti välja Ilfi ja Petrovi legendaarne jutustus "Õilis isik", mille on vene keelest tõlkinud Sulev Hallik. Kultuurisaates "OP" rääkis teosest lähemalt ajaloolane David Vseviov.

David Vseviov kinnitas, et ta ei suuda enam meenutada täpset aastat, millal ta esmakordselt Ilfi ja Petrovi "Õilsat isikut" luges, kuid enne seda oli ta juba lugenud ka "12 tooli" ja "Kuldvasikat". Tänaseks pakub raamat talle juba hoopis teistsuguse elamuse. "Ilmselt oled aastatega hakanud saama sõnamängust palju paremini aru," tõdes ta ja lisas, et teos on siiski naljakas ka 2021. aastal.

"Ma soovitaks seda raamatut lugeda nii, et umbes iga kolme lause tagant panna silmad kinni ja teha sellest etendus, minna sinna linna, vaadata neid tegelasi, kuulata, mida nad räägivad ja siis tekib ka mingi äratundmise rõõm, et 2021. aasta võib pakkuda oma situatsioonides samasugust nagu 1920. aastate lõpp, kui teos sai kirjutatud," rõhutas ta.

Vseviovi sõnul on nali midagi hoopis muud kui lihtsalt reaktsioon ühiskondlikele oludele. "Praegu isegi siin stuudios on naljakas, heade inimestega saab alati nalja," tõdes ta ja lisas, et praegugi trükitakse Venemaal pidevalt Ilfi ja Petrovi teoseid.