Oskar Kallase nimelise stipendiumi tänavune laureaat on Art Leete

Marje Õunapuu mälestusfondi halduskogu otsustas 2021. aastal Oskar Kallase stipendium määrata Tartu Ülikooli etnoloogiaprofessorile ja kultuuriteaduste instituudi juhatajale Art Leetele loominguliseks ja akadeemiliseks tegevuseks rahvusteaduste ja -kultuuri alal.

Leete on oma uurimistegevuses on ta keskendunud põhjarahvaste ajaloo ja tänapäeva uurimisele. Ta on teinud välitöid Lääne-Siberis ja Komimaal, tema uurimisteemad hõlmavad Siberi põlisrahvaste etnograafilise kirjeldamise ajalugu ja ühiskondlikke muutusi, aga ka hantide, manside, neenetsite ja komide usundit ja jahipidamist. Tal on ilmunud mitmed raamatuid – "Soome-ugri saladused" (2019), "Muutused ja meeleheide: põhjarahvad ja nõukogude võim 1920.-40. aastatel" (2007), "Kazõmi sõda: šamanistliku kultuuri allakäik Lääne-Siberis" (2002). 2016. aastal avanes Art Leete kaaskureerimisel soome-ugri püsinäitus "Uurali kaja" (2016).

Art Leete on halduskogu sõnul pikaajaliselt aidanud Eesti Rahva Muuseumil täita oma rolli eesti ja soome-ugri kultuuride mõtestajana ning olnud aktiivne valdkonna arendaja – ta on uurija ja mõtleja, kes on seisnud inimlikkuse ning loodusläheduse eest.

ERM-i enda töötajad valisid aasta kolleegiks peaarhivaar Tiina Taela. Töökaaslased ERM-ist kiidavad Tiina valmisolekut alati jagada oma tarkust ERM-i ajaloo kohta, samuti on kiidusõnu saanud tema raamatute koostamise oskus. Eraldi on välja toodud Tiina toimekus: näiteks on ta jalgsi läbi käinud kõik Johannes Pääsukese rajad.

ERM-i giidid valisid enda hulgast aasta giidi, kes on sel aastal Ervin-Ahti Org, kes paistab giidide sõnul silma laiade teadmiste, hea jutuvestmisoskuse ja meeldiva eneseväljendusega. Ervin on nende hinnangul giid, kes läheb ühesuguse lustiga nii lugupeetud professorite kui põnevil mudilaste ette, ning paneb end kuulama. Lisaks teeb ta aeg-ajalt ERM-i giidide FB grupis põnevaid postitusi eesti ajaloo teemadel.

Aasta vabatahtliku tiitli pälvis Piia Rand, kes on teinud suure töö aidates parandada MuIS keskkonnas olevate kirivööde kirjeid, samuti on koostanud vööde valmistamise juhendeid. Piia abi oli hindamatu ka rahvarõivanäituse valmimise ja mannekeenide riietamise juures.