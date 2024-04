Oskar Kallase stipendiumi pälvis ajaloolane ja etnoloog Heiki Pärdi

Oskar Kallase stipendium on tunnustus pikaajalise silmapaistva professionaalse ning loomingulise tegevuse eest rahvusteaduste ja -kultuuri alal, mis on aidanud Eesti Rahva Muuseumil täita oma rolli eesti kultuuri mõtestajana. Oskar Kallas oli Eesti rahvaluuleteadlane ja diplomaat ning juhtis ERM-i asutamist.

Oma karjääri jooksul on Pärdi töötanud Eesti Rahva Muuseumis teaduri, osakonnajuhataja ja teadusdirektorina, olnud Tartu Kunstimuuseumi direktor ning Eesti Vabaõhumuuseumi teadusdirektor. Praegu on ta Eesti Vabaõhumuuseumis ametis vanemteadurina. Selle kõrval on ta jaganud oma teadmisi Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia ehituse eriala üliõpilastele alates eriala loomisest 2005. aastal.

"Talurahvaarhitektuur on Heiki Pärdile hingelähedane teema ning see on päädinud mitme sisuka ja populaarsust võitnud erialase raamatu kirjutamisega, millele alati jätkub lugejaid. Pärdi on üks humanitaarteadlastest, kes oskab oma uurimisteemasid laiemale huviliste ringile põnevalt, lihtsalt ja mõistetavalt avada," ütles eelmisel aastal Oskar Kallase stipendiumi võitnud Annes Hermann.

"Heiki Pärdi pühendumus argikultuuri uurimisel tekitab aukartust ja tänutunnet. Teadustööle lisaks on ta imeline fotograaf, kellel on eriline anne märgata detaile, valgust ja värve, mis teeb temast veel eriti suurepärase pärandiuurija," lisab ERM-i direktor Kertu Saks.

Stipendiumi on seni pälvinud Eesti laulu- ja tantsupidude juht Aet Maatee, ajaloolane Mart Laar, folklorist Marju Kõivupuu, rahvarõivameister Silvi Allimann, keele- ja kirjandusteadlane Tiit Hennoste, folklorist Mall Hiiemäe, TÜ etnoloogia professor Art Leete, folklorist Kristi Salve ning Kõrgema Kunstikooli Pallas mööbliosakonna restaureerimise suuna õppejõud Annes Hermann.