Saint Cheatersburg andis välja uue albumi "Songs From The Second Floor"

Ansamblilt on varem ilmunud neli albumit. 2014. aastal andsid nad välja EP-d "We Are The Pigeons Of The World" ja "Art Is The Last Refuge Of The Untalented" ning 2015. aastal EP "How To Lose Your Value On The Heterosexual Market". Möödunud aastal ilmus album "Juan Ratón".

Bändi kuuluvad praeguses koosseisus Indrek Spungin, Eerik Nõlvaku, Lauri Urb ja Kallervo Karu. Uue albumi lood ja suurema osa sõnade autor on Indrek Spungin, albumi produtseeris bänd ise ning miksis ja masterdas Martin Kikas Ö Stuudiost. "Songs From The Second Floor" ilmub plaadifirma I Trusted You Records alt ametlikult 23. aprillil.