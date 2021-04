Mihkel Zilmer: Orchestral Tools teeb kättesaadavaks kõla, millele pole kerge juurde pääseda

Nii kõlavad Eesti filharmoonia kammerkoori ja Tallinna kammerorkestri helid helilooja Mihkel Zilmeri sõrmede all.

"Väga hea võimalus on kasutada selliste muusikute ja asukohtade kõla, millele pole koheselt juurdepääsu või kuhu juurdepääs oleks väga kallis. Loodan, et paljud maailma heliloojad avastavad enda jaoks Niguliste kiriku, filharmoonia kammerkoori ja Tallinna kammerorkestri kõla ning tulevad kunagi neid siia ka päriselt lindistama," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" helilooja Mihkel Zilmer.

Koostöö Orchestral Toolsiga sai alguse tänu muusikaprodutsent Michael Pärdile, kes tutvustas Eesti muusikuid arvutitarvkvara meeskonnale. Helid said salve Ninguliste kirikus, sest just selle koha akustikat ja atmosfääri pidasid osalised parimaks.

"See tundub lihtne, aga kui kõik need noodid on sissemängitud ja lauldud, siis on vaja kõik dünaamikad, artikulatsioonid läbi käia ja see kõik kokku panna. Orchestral Toolsil on see kogemus olemas, et sellest kokku panna tarkvara, kus on see kõik kättesaadav ja kasutatav," rääkis Pärt.

Orchestral Toolsi laadset virtuaalset instrumenti kasutatakse eelkõige reklaamide, televisiooni ja filmimuusika loomiseks. Mihkel Zilmer usub, et eesti tippmuusikud hakkavad inspireerima eelkõige filmiheliloojaid.

"See kõla sobiks väga paljudesse erinevatesse filmidesse ja võib-olla kõige huvitavam ongi see, et see kõla ei pea jääma ainult selliseks nagu ta puhtalt lindistatud sai, vaid pärast on võimalik teda järeltöödelda väga erinevates suundades," selgitas Zilmer.