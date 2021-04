Liis Seina uus raamat "Minu linn" innustab lapsi loodust ja keskkonda hoidma

Raamatu peategelane on poiss Hugo, kes ehitab vanadest pakenditest mängulinnasid. Ühel hetkel märkab ta, kuidas loodus meie ümber on muutunud, ning hakkab väga muretsema

"Hugo läheb rõõmsalt kasvuhoonesse ja hakkab märkama, et midagi on muutunud. Taimed ei ole enam nii lopsakad, ei sibli sipelgad, ei sumise mesimummud ja siis talle jõuab kohale, et midagi on muutunud ja ta jookseb tuppa oma vanematele teatama, et kui varsti nii edasi läheb, siis varsti pole meil enam maitsetaimi, mida kasvuhoonest võtta," rääkis raamatu autor Liis Sein "Aktuaalsele kaamerale".

Kirjaniku sõnul on lastele kõige parem tõsiseid teemasid avada mängulisel teel. Nii suunab ta keskkonda märkama ka oma lapsi.

"Me võtame mõnikord mingi tavalise kilekoti kaasa ja korjame nii palju prügi, kui me suudame ja siis pärast viskame ära," sõnas Saskia Sein ja lisas, et prügi on tavaliselt väga palju.

Eesti lastekirjanduse keskus, kirjastus Päike ja Pilv ning kultuuriministeerium ootavad käsikirju juba uuele Põlvepikuraamatu konkursile. Oodatud on kuni seitsmeaastastele lastele mõeldud raamatute käsikirjad, milles on võrdselt olulised nii tekst kui ka illustratsioonid.