Selgusid Põlvepikuraamatu konkursi võitjad

Konkursi võitsid kirjanik Kadri Kiho ja illustraator Stella Salumaa käsikirjaga "Endel ja Kati". Teise koha pälvis Kertu Sillaste pildiraamatuprojekt "Väikeses majas" ning kolmanda koha vääriliseks hindas žürii Liis Kivirandi kirjutatud ja Pamela Sameli illustreeritud võistlustöö "Toru". Võidutööde autoreid ootab rahaline preemia ning need avaldab kirjastus Päike ja Pilv.

Teise koha saanud Kertu Sillaste "Väikeses majas" avaldatakse nii eesti kui ka võru keeles – nimelt andis Võru Instituut sellele eripreemia. Võrukeelsed raamatud kingitakse Vana-Võromaal sündivatele lastele nende esimeseks raamatuks.

Lisaks andis žürii välja kolm eripreemiat. Illustratsiooni eripreemia pälvis Katri Smitt projekti "Väike romb avastab maailma" eest. Joanna Liivaku "Plekiraamat" sai ideepreemia ning värsipreemiaga tunnustati Leelo Tungla võistlustööd "Lasteaia liivakast".

Kirjastuse Päike ja Pilv juhataja Katrin Reinmaa sõnul tõusid kõik finaali jõudnud 19 tööd esile kas hästi läbikirjutatud teksti, professionaalsete piltide või uudse idee poolest. "Esikolmikusse valitud töödes on kõik need kolm suurepärase lasteraamatu komponenti olemas ja moodustavad põneva terviku. Väga hea meel on selle üle, et tänavuste preemiasaajate hulgas on nii tuntud ja tuttavaid nimesid kui ka uusi tegijaid," lausus Reinmaa.

Žürii koosnes lastekirjanduse asjatundjatest, kes hindasid tööde terviklikkust, eakohasust ja professionaalset teostust. Žürii koosseisu kuuluid Liis Sein ja Ulla Saar Eesti Lastekirjanduse Keskusest, Katrin Reinmaa kirjastusest Päike ja Pilv, Asta Trummel Kultuuriministeeriumist, Karin Pae Audentese lastekoolist ja huvikeskusest ja Triinu Laan Võru Instituudist.

Põlvepikuraamatu konkurss toimub alates 2006. aastast ja selle eesmärk on rikastada väikelastele ja koolieelikutele mõeldud lugemisvara professionaalselt teostatud ja kõrgekvaliteediliste algupäraste pildiraamatutega, milles on võrdselt pööratud tähelepanu nii tekstile kui illustratsioonile. Varasemate võistlustööde hulgast on ilmunud näiteks Liis Seina ja Gerda Märtensi "Minu linn", Kristi Kangilaski "Suur rüütel", Kaja Lotmani ja Marju Tammiku "Hommikukontsert Matsalus", Kätlin Vainola ja Kertu Sillaste "Kus on armastus?" jpt.