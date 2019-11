Selgusid Põlvepikuraamatu konkursi võitjad

Konkursi võitsid Liis Sein ja Gerda Märtens käsikirjaga "Linn". Teisele kohale tuli Kristi Kangilasti teksti ja piltidega "Suur rüütel". Kolmanda koha saanud raamatuprojekti autoriteks on Monika Undo ja Elina Sildre ning see kandis nime "Hernehirmutis Hugo otsib tööd". Võitjaid ootab rahaline preemia ning võidutööd annab välja kirjastus Päike ja Pilv.

Lisaks pälvis ideepreemia Joonas ja Elina Sildre "Neljajalgne abiline" ning eripreemia illustratsioonide eest Eve Mahhovi piltidega "Kuidas Lugalbanda Anzud-linnu poja eest hoolitses".

"Kuna konkursil osaletakse anonüümselt, siis on alati pärast otsuste tegemist põnev ümbrikke avada ja vaadata, kes on ühe või teise töö teinud," sõnas kirjastuse Päike ja Pilv juht Katrin Reinmaa. "Seekord oli meil väga hea meel, et võidutöö "Linn" autorid Liis Sein ja Gerda Märtens olid suutnud oma piire nihutada ning tulla välja millegi hoopis uue ja värskega."

Žürii koosseisu kuulusid Triin Soone Eesti Lastekirjanduse Keskusest, Katrin Reinmaa kirjastusest Päike ja Pilv, Asta Trummel Kultuuriministeeriumist, Anu Sepp Tallinna Keskraamatukogust ja illustraator Piret Niinepuu-Kiik.