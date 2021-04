Lastekirjanduse keskus ootab käsikirju Põlvepikuraamatu konkursile

Eesti lastekirjanduse keskus, kirjastus Päike ja Pilv ning kultuuriministeerium kuulutasid välja loomevõistluse Põlvepikuraamat, kuhu ootavad kuni 7-aastastele lastele mõeldud raamatute käsikirju, milles on võrdselt pööratud tähelepanu nii tekstile kui illustratsioonile.

Lastekirjanduse keskuse direktori Triin Soone sõnul on konkurss oluliselt rikastanud Eesti pildiraamatute valikut ning toonud juurde uusi väga häid autoreid.

"Konkursi kõrget taset näitab see, et võidutööd saavad sageli kauneima lasteraamatu tunnustuse ning mitmed neist on pälvinud väliskirjastajate tähelepanu ja tõlgitud teistesse keeltesse," lisas Soone.

Võistlustööde esitamise tähtaeg on 11. september 2021. Käsikirja maksimaalne maht on 1000 sõna ja koos käsikirjaga tuleb esitada vähemalt viis originaalsuuruses illustratsiooni.

Käsikirjad palub keskus tuua või saata posti teel Eesti lastekirjanduse keskusse aadressil Pikk 73, 10133 Tallinn. Üksikasjalikud võistlustingimused leiab konkursi reglemendist.

Lastekirjanduse asjatundjatest koosnev žürii hindab tööde terviklikkust, eakohasust ja professionaalset teostust. Võidutööde autoreid ootab rahaline preemia ning need avaldab kirjastus Päike ja Pilv. Võitjad selguvad 11. novembril 2021 Eesti lastekirjanduse keskuses.

Põlvepikuraamatu konkurss kutsuti ellu aastal 2006, et rikastada väikelastele ja koolieelikutele mõeldud lugemisvara professionaalselt teostatud ja kõrgekvaliteediliste algupäraste pildiraamatutega.

Konkurss toimub igal teisel aastal ja on järjekorras kaheksas. Varasemate võistlustööde hulgast on raamatuna ilmunud näiteks Kristi Kangilaski "Suur rüütel", Kaja Lotmani ja Marju Tammiku "Hommikukontsert Matsalus", Kätlin Vainola ja Kertu Sillaste "Kus on armastus?" jpt.