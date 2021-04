Kodune kultuurisoovitus | Oleks vaid kõik raamatud nii ilusad kui "Jacominus Gainsborough' paremad päevad"

Mõistan, et kuidagi eriti tühine on hinnata üht raamatut lihtsalt selle ilu järgi, aga Indrek Koffi tõlgitud Rebecca Dautremeri lasteraamatu "Jacominus Gainsborough' paremad päevad" puhul ei saa sellest üle ega ümber. Suureformaadiline teos, mis tõenäoliselt ühelegi normaalsele raamaturiiulile ei mahu, sobikski pigem pildina seina peale.

Prantsuse illustraatori Rebecca Dautremeri loodud ilu pole aga mingi tühine poosetamine ega lapsemeelne trillallaa-trallallaa, vaid pildid, millega tema tundlik ja emotsionaalne tekst rikastatud on, panevad imestama, ahhetama ja viivad ka kõige noorema lugeja mõne hetkega loosse sisse. Antud juhul pole ka pildid mitte lihtsalt täiendav materjal, vaid need ebanormaalselt rikkalikud illustratsioonid – mõnel neist on 40 erinevat tegelast, kellel kõigil on nimi ja taustalugu – räägivad kordades rohkem kui mõni lauseke, mis sinna kõrvale kirjutatud on.

"Jacominus Gainsborough' paremad päevad" on seega austusavaldus lasteraamatule kui formaadile, mille raames annab tegelikult väga vabalt väänata kirjanduse piire. Dautremeri teos ongi pigem kunstialbum, millele on juurde kirjutatud väike narratiiv ning antud ühele illustratsioonide sarjale ühtne taustsüsteem, kus toimida. Paljustki meenutab napilt 50-leheküljeline raamat seetõttu ka mõnd kunstilist koomiksit, milles teksti asemel hakkab särama hoopis artistilik visioon ja eriline visuaalne käekiri.

See kõik aga ei tähenda, et teos ei meeldiks lastele, kaugeltki mitte. Pildid, mis laiuvad üle kahe lehekülje, pakuvad piisavalt avastamisrõõmu ka kümnendal lugemisel ning annavad samal ajal hea võimaluse lapsele rääkida ka elu paratamatusest. Vaatamata sellele, et lugu kui sellist on minimaalselt, siis kulgevad pildid läbi peakangelase Jacominuse elu, kus tal tuleb seista silmitsi tervisehädade, sõja ja paratamatult ka surmaga. See kõlab traagiliselt, kuid Dautremer ei näita elu tumedamat poolt pateetiliselt, vaid hoopis kuidagi pretensioonitult ja elutervelt.

Rõõm on tõdeda, et kuigi Eestis on kirjandus üha kallim – kust võtavad inimesed raha, et maksta viiendajärguliste krimkade eest 30 eurot? –, siis Koolibri tegi igati tänuväärse lükke ja müüb "Jacominus Gainsborough' paremaid päevi" umbes kümmekonna euro eest. Nii ilusa teose eest on isegi patt nii vähe maksta, aga kasutage seda võimalust, enne kui otsa saab!