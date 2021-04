Noore Arhitekti preemiale 2021 kandideerib kuus nominenti

"Tänavune kandidaatide nimekiri on väga mitmekesine ning annab ilmeka läbilõike teemadest, mida arhitekti eriala endas kätkeb," ütles EAL-i president Andro Mänd.

"Inimeste kaasamine end ümbritseva ruumilise keskkonna mõtestamisse, ühiskonna teadlikkuse tõstmine elukeskkonna ja arhitektuuri valdkonnas, olemasoleva ruumi taaskasutus, kultuuripärandi väärtustamine ja säilitamine ning ka uue kvaliteetarhitektuuri loomine on mõisted, mille kaudu saab tänavusi nominente kõige paremini iseloomustada," lisas ta.

Noore Arhitekti preemiale kandideerivad sel aastal neli üksikkandidaati ja kaks kollektiivi. Üksiknominendid on Kadri Kerge, Elo Kiivet, Mihkel Koppel ja Johan Tali. Lisaks pürgivad Noore Arhitekti tiitlile arhitektid Eve Komp ja Liina-Liis Pihu MTÜst Ruumiringlus ning büroo b210 kogu arhitektide tiim: Mari Hunt, Aet Ader, Kadri Klementi, Karin Tõugu, Nele Šverns, Mari Möldre, Arvi Anderson, Kristian Taaksalu, Helmi-Marie Langsepp.

EAL valib Noore Arhitekti preemia võitja välja kuni 40-aastaste arhitektide liidu või selle noortesektsiooni kuuluvate arhitektide või kollektiivide seast, kes on silmapaistvalt tegutsenud arhitektuurivaldkonnas, olnud innovaatilised või kelle looming on kaasa aidanud Eesti või meie arhitektuuri tutvustamisele maailmas. Viimastel aastatel on preemia pälvinud KOKO arhitektid (2015), Sille Pihlak ja Siim Tuksam (2017), Laura Linsi ja Roland Reemaa (2019).

Selle aasta žüriisse kuuluvad arhitekt, õppejõud ning arhitektuuriajakirja T18 toimetaja Octavio Mestre (Barcelona), arhitekt ja Eesti kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonna professor Toomas Tammis, arhitekt ja NAP 2019 üks laureaatidest Laura Linsi arhitektuuripraksisest LLRRLLRR, LHV panga Ühendkuningriigi filiaali direktor Erki Kilu ning LHV Grupi nõukogu liige, ettevõtja ning Noore Arhitekti preemia asutaja ja rahastaja Heldur Meerits.

Preemia nominentidega saab täpsemalt tutvuda EAL-i kodulehel.