Noore arhitekti preemia pälvis Johan Tali

Kumus toimunud auhinnagalal kuulutas Eesti arhitektide liit tänavuse Noore Arhitekti preemia laureaadi, kelleks on arhitektuuribüroo Molumba arhitekti ja Eesti kunstiakadeemia doktorant Johan Tali.

Selle aasta žürii leidis, et Johan Tali oma tegevuste mitmekesisusega, mis ulatub näituste kureerimisest, loengutest ning kirjutistest reaalse projekteerimistegevuseni, täidab arhitekti ülalmainitud rolle kõige mitmekülgsemalt.

Johan Tali sai oma arhitektuurialase magistrikraadi 2012. aastal Viini rakenduskunsti ülikoolist Hani Rashidi meistriklassist, olles enne õppinud Eesti kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise erialal. Alates 2016. aastast on ta Eesti kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna doktorant.

Tali erialane karjäär sai alguse Viinist, kus ta töötas arhitektina büroodes Soma Architecture (aastatel 2010 –2012) ning hiljem büroos Wolfgang Tschapeller ZT GmbH (aastatel 2012-2013). 2014. aastal kolis Tali Berliini, et asuda tööle installatsiooniarhitektina koostöös arhitekt-kunstniku Tomas Saraceno stuudioga ning hiljem 2015.aastal disainerina Mercedes-Benzi jaoks büroos Graft Architects.

Samal ajal alustas ta koostööd Karli Luigega ning edukate arhitektuurivõistluste (Saue vallamaja ideekonkurss ja Kalevi staadioni rekonstrueerimise konkurss) põhjalt panid nad aluse arhitektuuribüroole Molumba, mis on alates 2017. aastast võitnud auhinna ligi 30 arhitektuurivõistlusel.

Noore Arhitekti preemiale kandideerisid sel aastal neli üksikkandidaati ja kaks kollektiivi. Üksiknominentideks olid Kadri Kerge, Elo Kiivet, Mihkel Koppel ja Johan Tali. Lisaks pürgisid Noore Arhitekti tiitlile arhitektid Eve Komp ja Liina-Liis Pihu MTÜst Ruumiringlus ning büroo b210 kogu arhitektide tiim: Mari Hunt, Aet Ader, Kadri Klementi, Karin Tõugu, Nele Šverns, Mari Möldre, Arvi Anderson, Kristian Taaksalu, Helmi-Marie Langsepp.

Noore Arhitekti preemia võitja valitakse kuni 40-aastaste arhitektide liitu või selle noortesektsiooni kuuluvate arhitektide või kollektiivide seast, kes on silmapaistvalt tegutsenud arhitektuurivaldkonnas, olnud innovaatilised või kelle looming on kaasa aidanud Eesti või meie arhitektuuri tutvustamisele maailmas. Viimastel aastatel on preemia pälvinud KOKO arhitektid (2015), Sille Pihlak ja Siim Tuksam (2017), Laura Linsi ja Roland Reemaa (2019).

Käesoleva aasta žüriisse kuulusid arhitekt, õppejõud ning arhitektuuriajakirja T18 toimetaja Octavio Mestre (Barcelona), arhitekt ja Eesti kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonna professor Toomas Tammis, arhitekt ja NAP 2019 üks laureaatidest Laura Linsi arhitektuuripraksisest LLRRLLRR, LHV panga Ühendkuningriigi filiaali direktor Erki Kilu ning LHV Grupi nõukogu liige, ettevõtja ning Noore Arhitekti preemia asutaja ja rahastaja Heldur Meerits.