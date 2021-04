Tallinna lauluväljak võib uue arhitektuurse lahenduse saada sügiseks

Juba aastaid kavas olnud arhitektuurikonkurss kuulutatakse tõenäoliselt sel suvel välja, kuid see võib paari kuu võrra nihkuda, sest praegu arutatakse arhitektide liiduga, kas suvi on ikka niivõrd mahuka konkursi korraldamiseks parim aeg. Kui suvel konkurss aga toimub, siis peaks sügiseks võidutöö teada olema ning saab edasi liikuda detailplaneeringuga, lausus Saareoja.

Saareoja sõnul peavad kõik konkursil osalemisest huvitatud arhitektid arvestama, et võistlustingimustes on kirjas, et lõpplahenduse jaoks võib kasutada erinevate võistlustööde lahendusi.

"Näiteks ühes töös on väga hea maastikuarhitektuurne lahendus, teises töös on jälle parkimine kõige paremini lahendatud," märkis Saareoja.

Millise lahendusega lõpuks edasi liigutakse, otsustab žürii. Lahendust tutvustatakse ka avalikkusele, sest Saareoja sõnul on Tallinna lauluväljaku puhul tegu avaliku asjaga, mille kohta tahavad kõik arvamust avaldada.

Tööd lauluväljakul saavad olema pigem seotud maastikuga ning uusi ehitisi lauluväljaku alale ei planeerita, ütles Saareoja.

"Arutluste käigus on välja tulnud, et inimesed ei soovi, et ala ehitataks täis, ja võin kinnitada, et midagi uut sinna ehitata, ehitustöid ei tule, plaanis on maastikuarhitektuur, sissepääsud, parkimine," lausus lauluväljaku juht.

Mis aja jooksul kõik ellu viiakse ja palju see maksma läheb, on Saareoja sõnul praegu keeruline või võimatu öelda.

"Eks see on sihuke nelja kuni kümne aasta teema. Tahaks öelda, et saab varem kopa maasse, aga nii see ei käi. Linn peab samuti oma jah-sõna ütlema, tõenäoliselt on vaja ka riigi abi," lausus ta.

Saareoja sõnul kulub arhitektuurikonkursile koos võidufondiga tõenäoliselt ligikaudu 100 000 eurot. "Ehituse maksumust on praegu raske prognoosida, seda saab öelda siis, kui konkursi võidutöö on välja valitud," ütles ta.

Võistlustingimustesse on ka kirjutatud, et tuleb leida lahendus Kadrioru pargi ja lauluväljaku ühendamiseks. "Soov on, et Kadrioru parki ühendaks Lauluväljakuga sild või tunnel. See on ka võistlustingimustesse sisse kirjutatud, et peaksid suutma arhitektid ühendada kaks linna olulist paika," lausus Saareoja.

Teine suur mure on parkimiskohtade lahendus, sest lähedusse kerkinud uusarenduste ja Pirita tee uue bussiraja tõttu on parkimiskohti kõvasti vähemaks jäänud. Üks variante on Saareoja sõnul lahendada inimeste transport suurüritustele, nagu näiteks laulupeole, süstikbussidega, mis võiksid ürituste ajal sõita näiteks kesklinna ja lauluväljaku vahel.