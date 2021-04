Eva Koff uuest teosest "Kirgas uni": tahtsin kirjutada midagi väga erinevat oma debüütromaanist

Kirjastus Härra Tee ja Proua Kohvi andis välja Eva Koffi uue romaani "Kirgas uni", mis on tema esimene teos pärast 2015. aastal ilmunud debüütromaani "Sinine mägi". ERR-ile antud intervjuus selgitas ta, et iga raamatu kirjutamisel on teatav paine, kuna ei saa kindel olla, kas see ka välja tuleb.

Kirjanik Eva Koff mainis, et tema värske romaan "Kirgas uni" räägib erinevatest elutajudest. "Seal on neli peategelast, kes kõik näevad ja mõtestavad elu väga erinevalt," sõnas ta ja tõi välja, et peategelased on näiteks neuroteadlane, 9-aastane laps ja 60-aastane lavastaja. "Kõik vaatavad elule väga erineva pilguga."

Samuti tõi ta oma teose puhul välja une ja reaalse maailma suhte. "Elame tegelikult väga suure osa oma elust unes ja unistustes, olgu need kas tulevikuplaanid, minevikumälestused või lausa unenäod," selgitas ta ja mainis, et uuringutega on avastatud, et magades on meie aju väga aktiivne. "Nii unenägude unes kui ka süvaunes toimub ajus nii palju asju, seega kes saab siis öelda, et need kogemus on vähem reaalsed kui füüsilises maailmas toimuv?"

"Uni on alati üks põnev asi tundunud, mul endal on alati õrn uni olnud ning mul on olnud küsimus, miks ma mõnikord ei maga, miks mu uni on nii rabe ning miks on unenäod just sellised nagu nad on," sõnas Koff ja lisas, et inspiratsiooni teose jaoks saab elust tervikuna. "Kõik kohatud inimesed ja kogetud hetked, raamatud tekivad kildude kaupa mosaiigina."

Kõige raskem küsimus on tema sõnul see, miks ta üldse raamatuid kirjutab. "Eks see on üks müsteerium, esimese raamatu tahavad ilmselt paljud kirjutada, aga miks selle juurde jääda, miks kirjutada teine-kolmas ja miks see sõnamaailm nii väga tõmbab, seda on raske seletada."

"Ma arvan, et paine on iga raamatu kirjutamisel, kuna ei saa kunagi kindel olla, kas see välja tuleb," rõhutas ta ja lisas, et tahtis kirjutada midagi väga erinevat oma debüütromaanist "Sinine mägi".