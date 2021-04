Jupiteri soovitused: "Djatlovi kuru mõistatus: tõekütid", "Sodiaagimõrvar", "Salaagent"

"Djatlovi kuru mõistatus: tõekütid"

"See on dokumentaalsari kuulsast juhtumist 50ndatel Uurali mägedes, kus üheksa noort tudengit läksid matkama, jäid kadunuks ja hiljem leiti nad surnult," selgitas Järvi. "See on müsteerium, sest siiamaani ei teata, mis nendega juhtus."

Teooriaid selle kohta, mis noortega juhtus, on aastate jooksul tekkinud palju ning neljaosalise sarja igas osas välistatakse üks teooria, mis tundub kõige vähetõenäolisem. "Minusugusele inimesele, kes tahab mingit lahendust saada, tuleb lõpus päris rahuldav ja kõige tõenäolisem teooria esile, millest mina ei teadnud väga palju."

Mai lõpus jõuab Jupiteri ka samateemaline lavastuslik sari.

"Sodiaagimõrvad"

Seda Tšehhi krimisarja nimetas Raul Lobanov kaasaegseks ja realistlikuks. "12-osalise sarja igas osas on üks erinev mõrv ja iga mõrvar on erinevast tähtkujust," rääkis Lobanov. "Inspektor Marina avastab ühel hetkel, et võib-olla oleks hea kaasata protsessi astroloog, kes koostaks iga tähtkuju kohta kurjategija tüpaaži või sünnikaardi."

"Ta ei ole nordic noir, aga ta on hästi realistlik ja Tšehhi postsovetlik stiil on meile tuttav. Seal on realistlikud suhted ja olme, mis meenutab meie oma."

"Salaagent"

Järvi soovitas ka tänavu Oscaritel dokumentaalfilmi kategoorias nomineeritud linateost "Salaagent", mille peaosas on 87-aastane Sergio, kes saadetakse salaagendina ühte Tšiili hooldekodusse.

"Teda palkab klient, kes on ühe hooldekodu asuniku tütar," rääkis Järvi. "Seda on põnev vaadata, kuidas teda hakatakse treenima ja õpetatakse teda tehnikat kasutama."

"See, mis seal juhtuma hakkab, ei ole see, mis alguses tundub. Annan hoiatuse, et inimesed varuksid taskurätte. See on üks emotsionaalsemaid ja südantlõhestavamaid dokumentaalfilme nii noortele kui vanematele."

"Optimistid"

Lobanov soovitas vene sarja "Optimistid", mille teine hooaeg just Jupiteri jõudis. "See räägib nõukogude diplomaatidest 60ndatel. Teise hooaja keskmes on Kuuba kriis, kuidas noorte diplomaatide põlvkond Nõukogude liidus püüdis mõjutada lääne juhte. See on osalt lõbus, samas krimilik ja meeldib kindlasti spioonilugude fännidele," sõnas Lobanov.

Lisaks on Jupiteris üleval äsjalahkunud Ago-Endrik Kerge legendaarsed lavastused, sealhulgas näiteks "Kuulsuse narrid ja "Pisuhänd".