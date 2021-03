Richard Järvi Jupiteri soovitused: "Babülon-Berliin", "Superkangelaste tõus", "Ülestunnistus"

"Babülon-Berliin"

"See on läbi aegade kõige suurema hinnalipikuga Euroopa sari, on läinud maksma 40 miljont eurot ehk siis täiesti vääriline Hollywoodi kassahitile," rääkis Järvi.

Ta rääkis, et sari pakub naudingut nii krimifännidele kui ajaloodraamahuvilistele. "Tegevus toimub I ja II maailmasõja vahel Berliinis. Peategelane on Gereon Rath, kes töötab politseis ja saadetakse Kölnist Berliini uurima pealtnäha lihtsat juhtumit, aga juured lähevad sügavamale, sest tol ajal käis võitlus vasakpoolsete ja parempoolsete vahel, olukord oli keeruline."

Järvi sõnul toimub eriti palju just politseiuurimise taustal. "Siin on tunda ka seda hinnalipikut - kuidas on näidatud kõrgema klassi elu, millised peod olid, kui rajud need olid ja kuidas vaesem pool elas."

Järvi ütles, et sarja teeb eriliseks tegelaste paljusus. "Tooks paralleeli "Troonide mänguga", kus oli äärmiselt palju tegelasi, aga kõik said oma aja ja said välja arendatud."

Ta kiitis ka sarja muusikat, mis on tema sõnul ajastutruu ja seab sarjale õige tooni.

Jupiteris on võimalik näha "Babülon-Berliini" kahte esimest hooaega ning juuli lõpus jõuab platvormile ka kolmas hooaeg.

Vaata sarja siit.

"Superkangelaste tõus"

Järvi sõnul on see dokumentaal põnev pilguheit sellesse, kuidas superkangelased on saanud fenomeniks.

"Nohikukultuur on mainstream'i jõudnud ja seda on pikka aeg üritatud," rääkis Järvi. "Antud dokumentaal näitab, kuidas nähti vaeva, et need hitid meieni jõuaks, sest pikalt see ei toiminud. Film näitab, kuidas seda populaarsust üritatakse hoida."

Vaata filmi siit.

"Ülestunnistus"

See on Järvi sõnul sari krimifännidele, mis jõuab lähipäevil Jupiteri. "Peaosas äärmiselt andekas Martin Freeman," sõnas ta. "Tõsielul põhinev lugu tüdrukust läheb kaduma ja Freeman hakkab seda lahendama."

Järvi rääkis, et see on üks kõige emotsionaalsemaid krimisarju, mida ta on vaadanud. "Kui peategelane on oluline, siis sama tähtis roll on kannatanute peredel ning sellel, kuidas keegi reageerib rasketele olukordadele."

"Charite"

"Tegevus toimub 19. sajandi lõpus, kus hakkab välja arenema tänapäeva meditsiin," rääkis Järvi ja lisas, et seda on kohati raske vaadata, sest tol ajal olid arstiprotseduurid ja see, kuidas inimesi raviti, üsna võigas.

Ta nentis, et sarjal on pigem BBC-lik käekiri, aga eraldi tõi välja ka sarja muusika, mis on sünge ja põhjamaine.

Vaata sarja siit.

Lisaks rääkis Järvi, et Jupiteril täitub esimene tegutsemisaasta ning selle puhul jõuavad platvormile vanad publikulemmikud, kuid ka uued filmid, saated ja sarjad. "50-60 kandis tuleb uut materjali aprillikuu vältel," lubas Järvi.