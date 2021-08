Kultuuriportaal soovitab: menusari "Babülon-Berliin" jõuab ETV2 ekraanile

Tegevus toimub 1920. aastate Berliinis. See on aeg, mida ilmestavad kommunistide rahutused, vene salaluure, kasvav vaesus ja töötus ning samas hedonistlik ja külluslik ööelu. Just sellisesse keskkonda satub noor uurija Gereon Rath, kes on saadetud Kölnist Berliini jälitama sealset põrandaalust pornotööstust. Sarja iseloomustavad miljöörikkad võtteplatsid, ajastutruu muusika ning detailsed kostüümid.

"Babülon-Berliini" kaks osa järjest on ETV2 eetris neljapäeviti kell 21:30.