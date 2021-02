Kristjan Järvi muusika kõlab sarjas "Babülon-Berliin"

Järvi rääkis, et tunneb sarja tegijaid juba ammusest ajast. "See meeskond, kes tegi selle sarja, on sama, kellega 20 aastat olen vaheldumisi töötanud," ütles ta ja lisas, et koostöö algas filmiga "Perfume".

"Sealt tuli loominguline gäng, kus mina olen olnud dirigent, aga seekord hakkasin hoopis muusikat kirjutama," rääkis ta.

Sarjale muusika tegemine oli seekord pisut ebatavaline. "Tavaliselt on nii, et mingisugune süžee on juba tehtud ja tuleb selle jaoks muusika kirjutada. Siin käib kõik hoopis teistpidi, siin kirjutatakse muusika alguses ja siis paigaldame selle sarja sisse," seletas ta. "Seal on stseenid, mida kujutame ette enne filmimist, nii et see on tagurpidi loominguline protsess."

Sarjal on kokku neli heliloojat ja loomulikult tahab igaüks, et just tema muusika stseenidesse valitaks. "Me alati võistleme, aga tegelikult see on selline gäng, et mõnikord me räägime, et kuule, kas rohkem ei saa minu muusikat panna, ja režissöör ütleb, et kuule ma juba panin, miks sa kogu aeg minult midagi tahad," naljatles Järvi.

Sari "Babülon-Berliin" on vaadatav ERR veebikanalis Jupiter.