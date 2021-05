Pärnu suveteater viib kokku Tammsaare eri teoste naistegelased

Lavastuses "Indrek ja heledad hääled" kogunevad Tammsaare eri teoste naistegelased puhkemajasse, mida peab Indrek. Nendeks on Kõrboja Anna, Juudit ning nooruke Tiksi (jutustusest "Kärbes"). Kõik nad toovad kaasa lood oma elust ning pettumused armastusest. Nii saab kirjandusest elu, mille probleemid vajavad Indrekult lahendamist. Sel õhtul puhkemajas ristuvad eri päritolu ja vanuses inimeste saatused.

Lavastust mängitakse Kurgja talumuuseumis vabas õhus veskihoone taga. Peale Tammsaare tegelaste lisandub loosse Kurgja näidistalu rajaja C. R. Jakobsoni kuju. Nii nagu Tammsaare andis oma loominguga eestlastele enesepeegelduse, andis Jakobson oma kolme isamaalise kõnega meile ajaloo ja väärikuse. Näidendis avastatakse Kurgja häärberi remondi käigus Jakobsoni poolt enne tema surma peidetud neljas isamaaline kõne. See kõne on armastusest, mida eestlased muistsel ajal valdasid, kuid mis juba 700-aastase orjaöö alguses rööviti. Nii antakse Tammsaare õnnetutele naistegelastele ja ka publikule tagasi õigus armastusele ning saab uue sisu Tammsaare kõige tuntum lause tööst, vaevast ja armastusest.

Näitlejatena osalevad Oskar Seeman, Terje Pennie, Piret Laurimaa, Lena Barbara Luhse ja Sepo Seeman. Dramaturg ja lavastaja on Tiit Palu. Etendused toimuvad 9., 11., 12., 13., 16., 17., 18., 19. ja 20. juunil 2021. Etendusepaik on õues, publik istub tribüünil, etendused toimuvad iga ilmaga.