Kumus avatakse sel nädalal Läti kunstniku Janis Rozentālsi näitus

Janis Rozentāls (1866–1916) on üks kõige armastatum ja mitmekülgsem kunstnik Läti kunstiloos ning läti rahvusliku kunsti üks alusepanijaid. Kodumaal peetakse teda oma aja mõjukaimaks kultuuritegelaseks ja Läti kultuuri sümboliks. Entusiastliku katsetajana tõi ta Riia ja ka laiemalt kogu Baltimaade kunstimaastikule Lääne-Euroopa värskeid kunstisuundi nagu impressionism, juugend ja sümbolism, mida ta tutvustas nii oma loomingus kui ka kunstiteoreetilistes ja -kriitilistes kirjutistes.

"Rozentālsi looming tõstis 19.–20. sajandi vahetuse Läti kunsti Euroopa tippude hulka. Tema teoste hulgas on rahvaelu igapäevastseene, portreid, maastikumaale, piibliainelist loomingut, aga ka läti folkloorist ja rahvusvahelisest sümbolismist inspireeritud fantaasiapilte. Rozentālsi enda sõnul oli loomise rõõm üks kunstilise tegevuse kõrghetki. Seda rõõmu on tema teostes tunda," rääkis näituse kuraator Aija Brasliņa.

Janis Rozentāls sündis Kuramaal Salduses külasepa peres. Andeka ja sihikindla noormehena pääses ta õppima Peterburi Keiserlikku Kunstiakadeemiasse ning omandas professionaalse kunstihariduse. Õpingute ajal tegutses ta aktiivse liikmena läti üliõpilasi ühendavas kunstirühmituses Rūķis (Päkapikk), kuhu kuulusid teisedki Läti kunstiajaloo suurkujud nagu Vilhelms Purvītis, Johann Walter ja Rihards Zariņš. 1901. aastal kolis Rozentāls Riiga ning temast sai tarmukas Baltimaade kunstielu kujundaja ja moderniseerija.

Kumu kunstimuuseumi näitus annab Rozentālsi mitmekülgsest loomingust põhjaliku ülevaate. Enamik eksponeeritud teoseid pärineb Läti Rahvusliku Kunstimuuseumi kogust, kuhu kuulub suurim osa Rozentālsi säilinud töödest. Kunstnikuameti kõrval oli Rozentāls ka harrastuspiltnik. Oma fotosid ja tuttavate fotograafide ülesvõtteid kasutas ta tihtilugu maalikompositsioonide läbimängimiseks. Selle põneva ja sajandivahetuse eluolu vahetult kajastava fotomaterjali valikuga saab näitusel samuti tutvuda.

Eesti Kunstimuuseumi direktori Sirje Helme sõnul pakub Rozentālsi looming Eesti publikule kindlasti huvi. "Janis Rozentāls oli nii rahvuslik kui ka rahvusvaheline mees, kunstnik, kelle panus Läti kunsti moderniseerumisel oli otsustav. Eesti ja Läti kunstiajalugu on arenenud väga lähestikku ning 19.–20. sajandi vahetuse läti kultuuri tundmine aitab paremini tajuda muutusi ka meie kultuuriruumis. Janis Rozentālsi loomingu suurejooneline väljapanek mitte ainult ei tutvusta naabrite suurmeest, vaid õpetab ka meid murdelisi aegu avaramalt käsitlema," kirjeldas Helme.

Näitusega kaasneb eesti- ja ingliskeelne tutvustav voldik. Peresid ootab näitusel hariv ja mänguline tegevusala ning suvekuudel toimuvad temaatilised publikusündmused.

Näitus "Janis Rozentāls. Elutants" on Kumu kunstimuuseumi suures saalis avatud 14. maist kuni 5. septembrini 2021. Näitus on korraldatud koostöös Läti Rahvusliku Kunstimuuseumiga. Teoseid on väljapanekule laenanud Läti Rahvuslik Kunstimuuseum, Liepāja Muuseum, Tukumsi Muuseum, Belēvičsi perekonna kogu, Zuzānsite kunstikogu ja erakogud.

Näituse veebiavamist saab jälgida 13. mail kell 18 Kumu kunstimuuseumi Facebooki lehel.