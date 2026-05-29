Galerii: Kumus näeb Enno Halleki kaasaskantavaid päikeseloojanguid

Tänavu veebruaris allkirjastasid Enno Halleki tütar Camilla Hallek ja Eesti Kunstimuuseumi peadirektor Sirje Helme Stockholmis kinkelepingu, mille kohaselt jõudis muuseumi kollektsiooni 13 Enno Halleki teost aastatest 1990–2010. Kumu näitusel saab näha kogu annetust.

Näituse keskmes on Halleki arvukamaid ja rahvusvaheliselt tuntumaid sarju "Kaasaskantav päikeseloojang", mis on inspireeritud kunstniku Lääne-Eesti lapsepõlvest. Näituse kuraator on Liisa Kaljula.

"Ühtlasi talletavad need portatiivsed kunstiteosed Enno Halleki kogemust põgenikuna – perekonna kaluripaadiga Eestist lahkudes oli tal võimalik kaasa võtta üksnes kõige olulisem: mälestused lapsepõlve lõpututest merel käimistest ja seal nähtud päikeseloojangutest, mis olid tulevase kunstniku esimesteks esteetilisteks elamusteks," ütles näituse kuraator Liisa Kaljula.

Näitus "Enno Hallek. Kaasaskantav päikeseloojang" on Kumu neljanda korruse projektiruumis avatud 18. oktoobrini.