Viimased Saaremaa miniteatripäevad toimusid video vahendusel

Eelmisel aastal koroonaviiruse tõttu ära jäänud populaarne teatrifestival tuli tänavu saarlasliku jonniga siiski ära teha ja seda tehtigi eriliselt - etenduste videosalvestustega. Ja tavaliselt saalitäie publiku asemel olid tänavu saalis ainult žüriiliikmed

"Kindlasti, eks seda jonni oli. Kui oleks olnud meie jaoks tavaline aasta ja jääb lihtsalt üks aasta vahele, aga kuna Saaremaa ühisgümnaasiumis on see viimane kevad, gümnaasium kaob ära, siis sellega seoses ka 30-aastane miniteatripäevade traditsioon lõpeb. Me ei tahtnud, et see lihtsalt õhku haihtub," rääkis Saaremaa miniteatripäevade peakorraldaja Rita Ilves "Aktuaalsele kaamerale".

"Aktuaalne kaamera" uuris, kas video pole siiski mitte video ja teatrilava siiski teatrilava.

"Tegelikult see, mis tänavu toimus, oli täiesti uskumatu. Jah, see oli ekraanifestival. Aga see, et 11 truppi üle Eesti leidsid võimaluse, aega ja tahtmist ja indu ja seda ajal, kui kokku ei saa, kui proove teha ei saa, kui õpilased ei saa kooli ja siiski valmistada ette need lavastused, mida me nägime, oli äge. Jah, muidugi on videokunst üks asi ja teatrikunst teine asi, aga elamuse me saime," rääkis žürii esimees Jaak Allik.

"Kindlasti on palju lihtsam mängida, kui publik on saalis, aga vähemalt sai tehtud," ütles Saaremaa ühisgümnaasiumi Krevera trupi näitleja Kirke Medri.

Võit jäi seekord Saaremaale Martin Vesbergi monotükile "Minu elu läks metsa".

"Ma arvan, et see tuli küllaltki loomulikult, sest ma olen varem ka looduse asja rääkinud ja mõned loodusõhtud ja olen "Osoonile" asju teinud. Seda looduse juttu on puhutud ja see tuli kuidagi loomulikult," selgitas Vesberg.

30-aastase festivali tähenduse Eesti teatrimaastikule võttis kokku Jaak Allik.

"See festival on olnud Eesti näitlejate sepikoda. Esimese festivali peapreemiad said Tiina Tauraite ja Tiit Sukk. Ja edasi ja edasi, neid on kümneid, kes on siit läinud kas Tallinna teatrikooli või Viljandi kultuurikooli," rääkis ta.

Senisel kuju miniteatripäevad Saaremaal ei jätku. "Ma ei ütle, et Saaremaal enam kooliteatrite festivali ei tehta, aga kindlasti ei ole nad siis enam Saaremaa miniteatripäevad sellisel kujul," tõdes Ilves.