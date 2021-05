Pühapäevane ETV2 teemaõhtu on pühendatud Riho Undi loomingule

ETV2 pühapäevaõhtune teemaõhtu on käesoleval nädalal pühendatud kunstnik, režissöör ja animaatorile Riho Undile, kes 15. mail tähistas 65. sünnipäeva.

19.30 "Anima tsoon", 2001

Animafilmi režissööridest Riho Undist ja Hardi Volmerist. Režissöör Asko Kase.

19.50 "Nõiutud saar", 1985

Muinasjutt Kohmitsast, kes päästab oma rahva kurja nõiduse kütkest. Autorid Riho Unt ja Hardi Volmer.

20.00 "Kevadine kärbes", 1986

Anton Hansen Tammsaare miniatuuri "Kärbes, prussakas ja ämblik" ainetel loodud mõistulugu, mis käsitleb eetikaküsimusi inimsuhetes. Režissöörid Riho Unt ja Hardi Volmer.

20.10 "Sõda", 1987

Filmi kangelane on vesiveskis elutsev nahkiir, kes võitleb rottide ja varestega oma vabaduse eest. See on sõda ebavõrdsete vastaste vahel, milles peale jääb kavalus, tarkus ja osavus. Kusagil, veskist väljaspool käib veel üks sõda… Režissöörid Riho Unt ja Hardi Volmer.

20.25 "Primavera", 1998

Kolmemõõtmeline niinimetatud teleskoopsüsteemis töötavate nukkudega kogupere film, mis püüab visuaalselt tinglike kujundite abil edasi anda looduse mitmekesisust, toitumisahelat ja erinevate elusorganismide paljunemisvariante. Armastusfilm, milles on tunda "Inetu pardipoja" muinasjutu motiive. Kogu film on serveeritud liblikavastse silme läbi. Režissöörid Riho Unt ja Hardi Volmer.

20.35 "Kapsapea", 1993

Rahvakirjanik Oskar Lutsu populaarsete näidendite "Kapsapea" ja "Kalevi kojutulek" ainetel loodud paroodia, kus lisaks tuntud-teada tegelastele on saunanaise kapsapea himustajad nii Ameerikast, Hiinast kui ka Venemaalt.

Ehtfilmilike tagaajamiste ja muude seikluste taustal leiab aset samavõrd ehtfilmilik noorte love-story... Filmitriloogia kangelaseks on jäärapäine eesti taluperemees Saamuel Pliuhkam ja tema ustav roosa põrsas. Põnevad ja humoorikad seiklused viivad tegelased Paunvere kõrtsi, Veneetsiasse ja internetti. Neil tuleb võidelda KGB, maffia ja isegi Bill Gatesi endaga. Põrsa nutikus ja Saamueli visadus aitavad kangelastel alati võitjaina kodutallu tagasi pöörduda.

Film sai 1993. aastal KultuurifondiaAastapreemia ja 1994. aastal riikliku kultuuripreemia. Näitlejad Aarne Üksküla, Andrus Vaarik, Jüri Krjukov, Lembit Ulfsak, Ines Aru, Anne Veesaar ja Eduard Toman. Stsenarist ja režissöör Riho Unt.

21.05 "Tagasi Euroopasse", 1997

Filmi peategelane talumees Saamuel Pliuhkam on just vabanenud Nõukogude Liidust ja ei soostu ühinema Euroopa Liiduga. Läbi peadpööritavate seikluste ja ohtude sunnib ta hoopis Euroopat endaga arvestama. Autor Riho Unt.

21.40 "Saamueli internet", 2000

"Kapsapea"-triloogia kolmandas osas satub jäärapäine Eesti taluperemees Saamuel Pliuhkam koos oma ustava ja nutika kaaslase, roosa põrsaga kogemata internetti. Neid ootab seal ees palju seiklusi ja võitlusi, ka Bill Gatesi endaga. Autor Riho Hunt.

22.10 "Prillitoos. Riho Unt"

2017. aasta" Prillitoosis" käis külas Riho Unt.

22.25 "Tiivad", 2020

Lendamine on olnud aegade algusest inimkonna unelm, müstiline nähtus ja utoopia nagu ufod, ükssarvikud, vähiravim, maailmarahu, õnnelik abielu. Režissöör Riho Unt.

22.35 "Maria ja 7 pöialpoissi", 2018

Oma elu kloostrimüüride vahel mööda saatnud vana ja väärikas nunn Maria on otsustanud täita noorpõlveunistuse. Ainsaks takistuseks tema teel on aga katkendlik, peaaegu olematu mälu. Maria kardab, et tema unelmate soov võib osutuda patuks. Režissöör Riho Unt.

22.50 "Isand", 2015

Taksikoer Popi ja ahvipärdik Huhuu ootavad koju oma Isandat, kes ühel päeval lihtsalt enam ei tule. Peremeest ei tule ega tule. Kui Huhuu puurist välja murrab ja Isandat äraspidiselt matkima hakkab, peab Popi ahvi tujudega kohanema. Nüüd on Huhuu peremees ja Popi tema koer. Just niisama, nagu oli päris-Isanda aegu, ainult et Isand oli hea, aga Huhuu on halb... Režissöör Riho Unt.

23.05 "Happy Birthday!", 2012

Maailmavaateline nägemus piiblikangelase Jeesuse ja inimeste loodud superroboti duellist. Kas robot suudab murda väljakujunenud dogmasid ja pöörata usu enda kasuks või jääb see kõik status quo? Režissöör Riho Unt.

23.20 "Lili", 2008

Mürsulehtrisse aheldatud surmavalt haavatud noorsõdur ja kari sõjas räsida saanud näljaseid rotte üritavad leida lahendust küsimusele: kes on Lili Marleen? Kas mälestuspilt esimesest armastusest või esimesest vahekorrast oma igapäevast leiba teeniva prostituudiga? Lili Marleen pole vaid kauge kangelanna laulust. Igal sõdurpoisil on oma Lili, olgu tema esimene kooliaegne armastus, rindeprostituut, või pelgalt pettekujutelm. Ent alati, mis ka ei juhtuks, ootab ta oma sõdurit kasarmu ees laterna all. Autor Riho Unt.

23.35 "Põhja konn", 2007

Noormees päästab Põrguneitsit ära kasutades maailma, kuid hiljem nähes, et see ei muuda suhtumises suurt midagi, hukutab selle taas. Režissöör Riho Unt.

23.50 "Vennad Karusüdamed", 2005

Filmi kangelasteks on kolm karupoega vene kunstniku Ivan Šiskini kultusmaalilt "Hommik männimetsas". Kaotanud kunstnikust ema, satuvad vennakesed Henry, Vincent ja August kõigi loojate unelmatelinna Pariisi. Kõik karupoegade katsed kunstnikena elatist teenida ebaõnnestuvad - nende impressionistlikud "soperdused" ei leia tunnustust. Et üles leida karuema pärandus, seiklevad tsirkuselõvideks maskeeritud karupojad Venemaale.

Stsenaristid Andrus Kivirähk ja Riho Unt, režissöör Riho Unt.

00.10 "Hing sees", 2002

Riho Undi õudusfilmi peategelaseks on alles lastetoas mängiv pisike Poiss, kes igatseb endale niisuguseid mängusõdureid, kes oskaksid surra nagu päriselt - silmad kinni. Eesmärgi saavutamisel on Poiss järjekindel ja jonnakas. Mängu tõsidusest pole tal aimugi. Film valmis Anton Hansen Tammsaare jutustuse "Elavad nukud" ainetel.

00.25 "Pingviinide paraad", 2002

Sa lähed paraadile. Lähed vaatama neid, keda pead enda omaks. Sa tead, et nad on sulle truud alamad, keda enda eest sõtta saata. Vaatad neid, et korrata: sa oled kaitstud. Sa ootad seda kõige kaitsetumatelt, kelle suurim vaenlane oled sa ise. Stsenaristid Julia Pihlak ja Riho Unt.