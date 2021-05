Galerii: Veneetsia arhitektuuribiennaalil avatakse Eesti paviljoni näitus

"Plats! Väärikas kahanemine" uurib lähemalt deurbaniseerumisega seotud sotsiaalseid, majanduslikke ja keskkonnamõjusid ning pakub kahanevatele linnadele lahendusi uue identiteedi loomiseks hoonete lammutamise, aktiivse elamupoliitika, ajalooliste hoonete taastamise ja linnaruumi taaselustamise kaudu.

Näituse kuraatorite sõnul on rahvastiku kahanemise põhjused globaalsed, kuid tagajärjed lokaalsed. "Üks viis, kuidas selle nähtusega võidelda, on keskenduda elukvaliteedi parandamisele ning kodukohatunnetuse ja -identiteedi tugevdamisele. Kvaliteetsel linnaruumil on selles võitluses väga oluline roll ning selle heaks saavad linnad ja arhitektid palju ära teha," selgitavad nad.

Näitus, kus peamine roll on videoesitlustel, keskendub EV100 arhitektuuriprogrammi raames valminud projektile "Hea avalik ruum", mis on tähelepanuväärne näide kahanevate linnade linnaruumi sekkumisest.

17. Veneetsia arhitektuuribiennaali teema on "How will we live together?" ("Kuidas me hakkame koos elama?") ning selle peakuraator on Liibanoni arhitekt Hashim Sarkis. Eri riikide kuraatoreid julgustatakse mõtlema, kuidas saaks arhitektuur lahendada üleilmseid probleeme, mis nõuavad ühist tegutsemist. Arhitektuuribiennaal kestab kuni 21. novembrini.