Otse kell 15.30: Veneetsia arhitektuuribiennaali Eesti paviljoni avamist tähistav veebisaade

Veebisaade "SPACE ME UP: borderless living" toob publiku ette kuue riigi – Eesti, Läti, Leedu, Šveitsi, Suurbritannia ja Soome – ekspositsioonide videotutvustused ja kuraatorite vestlusringi.

Kas 21. sajandi arhitekt on lisaks psühholoog, sotsioloog ja kosmoseteadlane? Milline on arhitekti roll ühise elamisruumi kujundamisel ning kuidas arhitektid saavad panustada üleilmsete kriiside lahendamisse. Lähtuvalt Hashim Sarkise kureeritud biennaali peateemast "How we will live together?" on arutelu keskmes inimene ja viisid, kuidas me saame koos elada.

Oma mõtteid arhitekti rolli teemadel jagavad paviljonide kuraatorid Jiri Tintera (Eesti), Jan Boelen (Leedu), Philip Tidwell (Soome), Manijeh Verghese ja Madeleine Kessler (Suurbritannia), Elina Libiete (Läti) ja Mounir Ayoub (Šveits). Vestlust modereerib Neeme Raud ja saate toimetas Merle Karro-Kalberg.