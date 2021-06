ERR Veneetsia biennaalil: Eesti näitab võimalusi linnade elukeskkonna parandamiseks

Eesti näitusel Veneetsia arhitektuuribiennaalil annab tooni kahanemislugu jutustav suur ekraan ja positiivseid väljavaateid pakkuvad väiksed ekraanid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eesti paviljonis saab lugeda näiteks selle kohta, kuidas Põlvas on viimase 20 aasta jooksul rahvaarv vähenenud ligi 20 protsenti ja ühtlasi on siis välja pakutud ka viis, kuidas linnaruumi abil seda trendi ümber pöörata. Väikelinnade mure ei ole kindlasti mitte ainult Eestile omane.

See on justkui vahekokkuvõte hea avaliku ruumi programmile, mille raames mitmete Eesti väikelinnade keskused on viimastel aastatel saanud värske väljanägemise.

"See on ju paljudele Euroopa riikidele üks ja ühine teema, millele otsitakse lahendusi. Meile tundub, et me oleme Eestis mõningaid selliseid lahendusi leidnud, mis võiksid linnaehituslikult toimida ja eks me lähemegi seda kogemust jagama," selgitas näituse üks kuraatoritest Kalle Vellevoog.

Seekordne biennaal on eriline selle poolest, et autorid polegi veel Veneetsiasse jõudnud, epideemia tõttu on kõike korraldatud kaugteel ja läbi interneti. Biennaali virtuaalse kandepinna laiendamisele on Eesti ka kaasa aidanud.

"Eesti initsiatiivil ja eestvedamisel on püsti pandud biennale pavilions lehekülg, kuhu on täna juba 22 riiki oma tutvustused üles pannud. See on väike võimalus sisse piiluda sellesse, millest riigid räägivad," ütles Eesti paviljoni komissar Raul Järg.

Eesti paviljon ei ole Itaalias siiski päris omapäi, vaid meie kunstiakadeemia tudengite hoole all, kes esialgu vähestele külalistele selgitusi jagavad.

"Paljud välismaalased tunnetavad sedasama probleemi ja suhestuvad sellega ja leiavad Eesti näitusest inspiratsiooni ka oma koduriigis selle probleemiga tegelemiseks," rääkis näituse vabatahtlik giid Kätlin-Karin Lond.

Seekordse biennaali teema on "Kuidas me hakkame koos elama". Väljendub see kooselus teiste inimestega, millest räägib näiteks Tšiili väljapanek, või taimedega, millele on keskendunud itaallased, või hoopis masinatega, millest jutustavad iirlased. Lätlaste näitusel saab torudega suhtlemist omal käel järele proovida.